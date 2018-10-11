На Урале прокуратура проверит очистные сооружения, которые год заливают нечистотами две реки

11 Окт. 08:19 2018-10-11T14:33:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Свердловской области начала проверку по факту возможного загрязнения рек в Иведельском и Североуральском округах.

Проблемы с качеством вод в реках Тальтия и Ивдель возникли еще в прошлом году. По требованию надзорного органа ОАО «Святогор» разработало план восстановления Шемурского месторождения, а также реконструкцию системы подземного водоснабжения Ивделья.

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Сейчас на очистных сооружениях для переработки сточных вод Шемурского и Ново-Шемурского месторождений идут пусконаладочные работы. Общая сумма затрат, запланированных «Святогором» на охрану экосистемы, составляет 400 миллионов рублей. Однако, как сообщили местные журналисты, нечистоты по-прежнему продолжают стекать в реки.

- Начальником отдела по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества Никитой Шулеповым осуществлен совместный выезд к местам загрязнения с представителями заповедника «Денежкин камень», ОАО «Святогор», в ходе которого произведен отбор проб поверхностных вод. Образцы отправлены на исследование, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Также проведено совещание с участием представителей Североуральского отдела Управления Роспотребнадзора, администрации ГО, заповедника «Денежкин камень», ОАО «Святогор», по результатам которого в контролирующие органы направлена информация о необходимости дополнительного мониторинга состояния окружающей среды и поиска источников загрязнения.