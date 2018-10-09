2018-10-09T14:44:50+03:00
Общество

Покажут на Первом канале: в Екатеринбурге снимают фильм о подданных царской семьи Николая II

На экраны картина должна выйти в следующем году
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархииФото: пресс-служба Екатеринбургской епархии
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В Екатеринбурге в эти дни проходят съемки документального кино, посвященного подданным семьи последнего российского императора Николая II. Над картиной работают режиссер Наталия Гугуева и оператор Ирина Уральская. Рабочее название фильма - «Царский путь».

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

- Этот фильм расскажет о верных царских слугах, оставшихся в период революционных гонений верными царской семье до конца: докторе Евгении Боткине, генерале Илье Татищеве, графине Анастасии Гендриковой, гоф-лектрисе Екатерине Шнейдер, Анне Демидовой, Клементии Нагорном, Иване Седневе, Иване Харитонове, Алоизии Труппе, - рассказала режиссер. - А также об алапаевских мученицах: великой княгине Елисавете Феодоровне и инокине Варваре.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Несколько дней съемочный дуэт посвятил Ново-Тихвинскому женскому монастырю и обители Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме. Также кадры были сняты и на других ключевых объектах Екатеринбургского Царского маршрута: в Храме-на-Крови, духовно-просветительском центре «Царский».

Наталия Гугуева рассказала, что в 2015 году вместе со съемочной командой приезжала на Царские дни. Тогда она сама прошла в Царском крестном ходе и посетила Ганину Яму, Алапаевск, после чего удалось также исследовать посмертный путь Елисаветы Феодоровны в Израиль.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Выпустят документальный фильм о подданных, с жизнью которых режиссер знакомится уже на протяжении пяти лет, в 2019 году. К Царским дням фильм планируется представить в эфире Первого канала.

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