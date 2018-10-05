Уверенное лидерство: екатеринбургский «Автомобилист» победил 14-й раз подряд

5 Окт. 17:32 2018-10-05T17:32:39+03:00

Уральские хоккеисты выиграли на выезде в Хабаровске

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Хоккеисты из екатеринбургского «Автомобилиста» на выездном матче в Хабаровске одержали 14-ю победу подряд у соперников из «Амура». Игра завершилась со счетом 5:2.

В первом тайме уральцы забили две шайбы. Отличились Вячеслав Литовченко и Франсис Паре. Но чуть позже амурцы сравняли счет, благодаря точным броскам Владислава Ушенина и Игоря Руденкова.

В третьем периоде отметились Дэн Секстон, Иван Вишнвский и Максим Рассейкин из «Автомобилиста», подарив своей команде уверенную победу.

Одержав 14 побед подряд, игроки «Автомобилиста» остаются лидерами КХЛ. Следующий матч хоккеисты из Екатеринбурга проведут 7 октября с соперниками из ХК «Куньлунь».