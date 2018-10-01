2018-10-01T14:31:08+03:00
Экономика

Масштабироваться и сэкономить: облачные технологии вам в помощь

Основные ресурсы бизнеса - время и деньги сбережет облако
Лев Истомин
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Облачные технологии помогают оптимизировать бизнес-процессы. Фото: DataLineОблачные технологии помогают оптимизировать бизнес-процессы. Фото: DataLine
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Сегодня бизнес активно использует облачные технологии для оптимизации своих ресурсов. Они помогают предприятиям не тратить лишние деньги на покупку серверов и их обслуживание.

Облачные технологии позволяют арендовать удаленные сервера на любое время. Например, у многих контор пик продаж приходится на определенные часы. Зачем платить за сервер, который в остальное время будет загружен по минимуму.

Поэтому сегодня бизнес предпочитает арендовать защищенные виртуальные серверы в разном объеме и использовать ресурс в полную силу по принципу: плачу только за то, что использую, а использую только тогда, когда мне нужно.

- Облачная система - это удаленная аренда ресурсов без визита в офис. Она нужна для возможности мгновенно масштабироваться и одновременно экономить. Ведь задача любой фирмы - заниматься своим делом, а не компьютерными технологиями, - рассказывает руководитель отдела облачной практики CloudLine Михаил Соловьев.

Подробнее узнать о работе системы - здесь.

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