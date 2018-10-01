2018-10-01T14:28:09+03:00
Общество

Свердловчанка под видом страхового агента оформила «липовые» ОСАГО на 50 тысяч рублей

Женщина успела обмануть девять автомобилистов
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Женщине грозит до пяти лет колонииЖенщине грозит до пяти лет колонииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Талице перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в мошенничестве. Под видом страхового агента женщина в течение нескольких месяцев оформляла поддельные полисы ОСАГО.

Клиентов свердловчанка подыскивала в торговом центре «Марс», где за несколько минут без лишней бумажной волокиты предлагала страховку на машину. За каждый документ «страховой агент» просила 5,5 тысяч рублей.

- При этом в договорных отношениях с указанной организацией женщина никогда не состояла, права действовать от имени страховой компании не имела, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - В общей сложности от ее действий пострадали девять человек.

На женщину завели уголовное дело, теперь ей грозит до пяти лет колонии.

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