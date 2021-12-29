Фото: Youtube канал «Осторожно: Собчак»

На канале Ксении Собчак вышел выпуск о бесплатном корпоративе в Верхней Пышме. В кафе «Бездна» прошло новогоднее мероприятие сотрудников плавильного цеха УГМК. Антон Багуманов написал телеведущей в Instagram, но и не надеялся, что она приедет.

- Когда Антон писал мне, что приедет Ксения Собчак, я ему отвечала: «Антон, проспись», - рассказала местная ведущая Анна Черкасова.

Заводчане до последнего не верили, что бывший кандидат в президенты лично поздравит их с наступающим Новым Годом.

- Люди мы простые. Мы не привыкли что звездный человек может что-то бесплатно сделать, - признается Антон Багуманов.

Такой корпоратив заводчане запомнят надолго. Фото: Youtube канал «Осторожно: Собчак»

Собчак появилась в кафе без лишнего пафоса и сразу же поприветствовала уральцев.

- Ужасно рада быть здесь. Надеюсь всем будет весело. Поаплодируете Антону! Вы думали, что это розыгрыш? - начала Собчак.

Телеведущая провела несколько конкурсов, первым был про новости. Нужно было отличить фейк от правды. Под занавес вечера прошли танцы, а напоследок Собчак произнесла тост.