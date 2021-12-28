О своей поездке на Урал Собчак расскажет на своем канале 30 декабря. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Телеведущая Ксения Собчак приехала в кафе «Бездна» в Верхней Пышме, чтобы провести корпоратив для заводчан. Бывший кандидат в президенты выбрала город-спутник Екатеринбурга для съемок новогоднего выпуска. В начале декабря она анонсировала проведение мероприятия для готового к экспериментам коллектива.

- Если вы и ваш трудовой коллектив собираетесь на корпоратив и ищете ведущего, есть хорошая кандидатура. Талантливый ивент-менеджер Ксения Собчак приедет в ваш город и проведёт его совершенно бесплатно, - объявила телеведущая. Визит светской львицы обрадовал свердловчан. Не каждый день появляется шанс увидеть знаменитость, да еще и станцевать с ней.

- Ксения Анатольевна готовит выпуск на своем канале к 30 декабря, - объяснили «КП»-Екатеринбург в кафе «Бездна». - Это все благодаря начальнику цеха Антону, он ей в Instagram писал и приглашал к нам. Было 25-27 человек, все прошло замечательно. Ксения танцевала, даже конкурс провела. Нужно было отличить настоящую новость от фейка.

Для Ксении Собчак это далеко не первый визит на Урал. Но в прошлый раз поездка была не столь радостной. Летом 2020 года ей разбили нос в Среднеуральском женском монастыре. Тогда Собчак и ее команда приехали снимать выпуск про скандального отца Сергия.