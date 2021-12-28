На уральской трассе в столкновении иномарки и машины скорой пострадали три человека

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На уральской трассе «Пермь – Екатеринбург» в лобовом столкновении легковушки и машины скорой помощи пострадали три человека, в том числе врач и беременная женщина. В областной госавтоинспекции уточнили, что авария произошла днем около 15:30. Виновником аварии называют женщину за рулем иномарки.

- Женщина-водитель Peugeot 207, ехавшая со стороны уральской столицы в сторону Перми, не справилась с управлением. В результате автомобиль наехал на ограждение и оказался на встречке, где столкнулся с машиной скорой помощи, - уточнили «КП-Екатеринбург» в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Как оказалось, беременную везли в городскую больницу № 40 Екатеринбурга, в аварии различные травмы получила и будущая мама, и врач, сидевший в машине скорой. Всех доставили в ГБУЗ СО «Ревдинская городская больница».

Напомним, на 42 километре федеральной трассы «Екатеринбург - Шадринск - Курган» вечером, 27 декабря, произошло жуткое ДТП - отпавшее на ходу от Renault колесо убило пассажира встречного Hyundai. 50-летний мужчина скончался на месте ДТП.