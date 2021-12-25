Выдали жезл и конфеты: в Свердловской области пятилетний мальчик стал инспектором ДПС

МО МВД России «Ирбитский»

В Ирбите полицейский Дед Мороз исполнил мечту 5-летнего мальчика Семы. Воспитанник детского сада мечтает стать дорожным полицейским, об этом правоохранителям рассказала воспитатель Екатерина Цымбал. В преддверии Нового Года у мальчика появился шанс почувствовать себя инспктором ДПС.

Вместе с капитаном Сергеем Гусаровым маленький герой заступил на службу и патрулировал улицы родного города.

- Сергей Андреевич пообщался с новым сотрудником, проверил его уровень готовности к службе. В присутствии начальника Госавтоинспекции и инспектора по пропаганде Татьяны Бердюгиной Семен Малыгин произнес клятву, в которой пообещал верно и самоотверженно готовить себя к службе, быть честным, верным товарищем, быть образцом в поведении, воспитывать в себе все самые лучшие человеческие качества и в будущем стать лучшим сотрудником ГИБДД, - рассказали в полиции Ирбита.

Семен оказался очень внимательным и любознательным мальчиком, он уже знает много дорожных знаков и пристально смотрел за их соблюдением на дороге. Первый рабочий день пятилетнего Семена прошел на ура! Зарплату он получил в виде сладкого подарка.

Посмотрите, как полицейские исполняли мечту Семы.