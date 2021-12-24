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Общество24 декабря 2021 11:40

До 50 000 рублей: екатеринбуржцы назвали суммы, которые они готовы потратить на новогодние подарки

«Комсомолка» опросила жителей Екатеринбурга в преддверии праздников
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
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Жители города тратят на подарки от 500 до 50 000 рублей

Жители города тратят на подарки от 500 до 50 000 рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый год вот-вот зайдет на порог каждого дома. Наверняка, большинство горожан уже украсили дом и подготовили подарки. А кто-то до сих пор не может определиться с идеей и ценой. Поэтому в преддверии праздника «Комсомолка» решила пройтись по центральным улицам города и поинтересоваться у жителей, сколько должен стоить новогодний подарок.

Доставщик еды готов потратить на подарок от 30 000 до 50 000 рублей

Доставщик еды готов потратить на подарок от 30 000 до 50 000 рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ответы горожан оказались совершенно разными. Кто-то рассчитывает потратить на подарки от 500 до 1000 рублей, кто-то готов отдать и «кругленькую» сумму от 30 000 до 50 000 рублей за один подарок, ну а кто-то вообще считает, что подарки – не главное, и можно обойтись без них.

Пенсионеры тратят на подарки от 500 до 2 000 рублей

Пенсионеры тратят на подарки от 500 до 2 000 рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Цена подарка зависит о того, кому ты даришь, если близким, то… (задумавшись) от 500 рублей. Ну а максимум - 2 000 рублей, - отвечает пенсионерка.

- Лучше всего сделать подарок своими руками и сэкономить деньги, - улыбается женщина в яркой оранжевой курточке.

Студенты в среднем тратят около 1 000 рублей

Студенты в среднем тратят около 1 000 рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Цена не имеет никакого значения, главное, чтобы было от чистого сердца. Но в среднем я готов потратить от 3 000 до 4 000 рублей, - ответил молодой человек.

- Я вообще считаю, что можно даже без подарков обойтись. Самое главное, чтобы все были дома, и у всех было хорошее настроение. А цена подарка совершенно не имеет никакого значения. Намного важнее предугадать желание близкого тебе человека и подарить то, что ему действительно нужно. А если говорить о конкретной сумме, то максимум - 10 000 рублей, - делится молодая мама.

Кто-то считает, что намного важнее, чтобы подарок был сделан с душой

Кто-то считает, что намного важнее, чтобы подарок был сделан с душой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Вообще, конечно, смотря кому даришь… Но близким я готов потратить на подарок максимум 30 000 до 50 000 рублей, - твердо заявил доставщик еды.

- В среднем тратим на подарки близким около 1000 рублей, - рассказывает студентка.

В среднем екатеринбуржцы тратят на подарки от 2 000 до 5 000 рублей

В среднем екатеринбуржцы тратят на подарки от 2 000 до 5 000 рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- На подарок близким подругам, мужу и маме любую сумму готова потратить, но обычно подарки выходят около 5 000 рублей. Менее близким друзьям в пределах 2000-2500 рублей. Кому-то лучше просто деньгами подарить, чтобы люди уже сами решали, что они хотят, - рассказывает женщина в возрасте.

А вот маленькие дети считают, что не важна, ни цена подарка, ни он сам.

- Главное, чтобы все были живы и здоровы, - застенчиво улыбается девочка.

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