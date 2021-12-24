Жители города тратят на подарки от 500 до 50 000 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый год вот-вот зайдет на порог каждого дома. Наверняка, большинство горожан уже украсили дом и подготовили подарки. А кто-то до сих пор не может определиться с идеей и ценой. Поэтому в преддверии праздника «Комсомолка» решила пройтись по центральным улицам города и поинтересоваться у жителей, сколько должен стоить новогодний подарок.

Доставщик еды готов потратить на подарок от 30 000 до 50 000 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ответы горожан оказались совершенно разными. Кто-то рассчитывает потратить на подарки от 500 до 1000 рублей, кто-то готов отдать и «кругленькую» сумму от 30 000 до 50 000 рублей за один подарок, ну а кто-то вообще считает, что подарки – не главное, и можно обойтись без них.

Пенсионеры тратят на подарки от 500 до 2 000 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Цена подарка зависит о того, кому ты даришь, если близким, то… (задумавшись) от 500 рублей. Ну а максимум - 2 000 рублей, - отвечает пенсионерка.

- Лучше всего сделать подарок своими руками и сэкономить деньги, - улыбается женщина в яркой оранжевой курточке.

Студенты в среднем тратят около 1 000 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Цена не имеет никакого значения, главное, чтобы было от чистого сердца. Но в среднем я готов потратить от 3 000 до 4 000 рублей, - ответил молодой человек.

- Я вообще считаю, что можно даже без подарков обойтись. Самое главное, чтобы все были дома, и у всех было хорошее настроение. А цена подарка совершенно не имеет никакого значения. Намного важнее предугадать желание близкого тебе человека и подарить то, что ему действительно нужно. А если говорить о конкретной сумме, то максимум - 10 000 рублей, - делится молодая мама.

Кто-то считает, что намного важнее, чтобы подарок был сделан с душой Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Вообще, конечно, смотря кому даришь… Но близким я готов потратить на подарок максимум 30 000 до 50 000 рублей, - твердо заявил доставщик еды.

- В среднем тратим на подарки близким около 1000 рублей, - рассказывает студентка.

В среднем екатеринбуржцы тратят на подарки от 2 000 до 5 000 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

- На подарок близким подругам, мужу и маме любую сумму готова потратить, но обычно подарки выходят около 5 000 рублей. Менее близким друзьям в пределах 2000-2500 рублей. Кому-то лучше просто деньгами подарить, чтобы люди уже сами решали, что они хотят, - рассказывает женщина в возрасте.

А вот маленькие дети считают, что не важна, ни цена подарка, ни он сам.

- Главное, чтобы все были живы и здоровы, - застенчиво улыбается девочка.

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