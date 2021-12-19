«Делают очередную квазирелигию»: глава Екатеринбургской епархии раскритиковал QR-коды

По мнению Евгения Кульберга QR-коды вызывают только недоумение, недоверие, Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбургской епархии Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг раскритиковал QR-коды. Свое мнение он опубликовал в своем Telegram-канале, отметив, что, как пастырь он обязан сказать свое слово. Евгений Кульберг считает, что введение QR-кодов привело к созданию «квазерилигии».

- Общество расколото. И впервые, пожалуй, со времен Гражданской войны расколото по-настоящему. Столкнувшись с квазирелигией «антиваксеров», власть выдвинула не науку, а противостоящую QRелигию, - написал Евгений Кульберг.

Он отметил, что при этом против вакцин или технических новшеств и заявил, что QR-коды не внушали бы страха, если бы основывались на понятной и научной логике. Но, сейчас, по его мнению, они вызывают только недоумение, недоверие, разделение и агрессию.

- Каким образом QR-код защищает нас от пандемии? Где можно ознакомиться с этими данными? - спрашивает Митрополит. - Какой научный, верифицируемый признак, общий для всех владельцев QR-кода, положен в основу системы? Бесконечные изменения сроков действия основываются на каких научных изысканиях?

Напомним, ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на очередном брифинге оперштаба объяснил, почему в регионе не вводят QR-коды для посещения храмов и мечетей. По словам чиновника, церковь в нашей стране отделена от государства, поэтому все решения должны приниматься руководством конфессий.