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В Екатеринбурге свел счеты с жизнью 17-летний студент радиотехнического колледжа имени Попова Николай Б. (имя изменено – прим.ред.). Как стало известно «Комсомольской правде», тело юноши обнаружили в минувшую пятницу на улице Шаумяна. Подросток переехал в столицу Урала из Нижнего Тагила этой осенью. Сначала он жил в общежитии колледжа на улице Крауля, но затем переехал к старшей сестре.

- Внешних признаков насилия нет. В переписке с друзьями студент жаловался на раздвоение личности и голоса в голове, которые мешают ему. Предсмертной записки не оставил. Был в квартире один, - рассказал «КП»-Екатеринбург осведомленный источник.

Знакомые студента знали о его проблемах. Фото: читатель «КП»

Знакомые погибшего подтвердили слова инсайдера. Один из друзей Николая заявляет, что уже останавливал его за мгновение до суицида. О случившемся друзьям сообщили родственники.

- Мама позвонила. Сказала, что у него проблемы были с психикой. Год на таблетках сидел, - пояснил знакомый Николая.

Материалы проверки направили в Следственный комитет. В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев. Напомним, что в конце ноября в Кировском районе покончил с собой ученик 11 класса.