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Общество18 декабря 2021 4:00

Лишь один житель Екатеринбурга смог рассказать Юрию Никулину анекдот, которого он не знал

18 декабря исполняется 100 лет со дня рождения знаменитого артиста
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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Юрия Никулина запомнили не только по образам в кино, но и по работе в цирке. Фото: кадр из фильма «Кавказская пленница»

Юрия Никулина запомнили не только по образам в кино, но и по работе в цирке. Фото: кадр из фильма «Кавказская пленница»

Ровно век назад в Смоленской губернии родился один из самых знаменитых отечественных артистов – Юрий Никулин. Его знают и по ролям в любимых советских фильмах, и по выступлениям на манеже цирка в качестве клоуна. В Екатеринбург он приезжал лишь раз – за год до своей смерти. О той единственной встрече с уральскими поклонниками «Комсомолке» рассказал друг и коллега Юрия Никулина, бывший директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский.

«ЛУЧШЕ КЛОУН-ДИРЕКТОР, ЧЕМ ДИРЕКТОР-КЛОУН»

Они познакомились в 1980-м в Киеве. Анатолий Марчевский тогда снимался в фильме Одесской киностудии «Клоун» (в нем также снималась Наталья Варлей, - Прим. Ред.), а Юрий Никулин выступал с гастролями в местном цирке.

Юрий Никулин и Анатолий Марчевский познакомились в Киеве в 1980-м. Фото: предоставлено Анатолием Марчевским

Юрий Никулин и Анатолий Марчевский познакомились в Киеве в 1980-м. Фото: предоставлено Анатолием Марчевским

- Возникла ситуация, что Юрию Владимировичу нужно было уехать на два дня в Москву. Ему вручали государственную награду в Кремле, - вспоминает Анатолий Марчевский. – И директор Киевского цирка попросил подменить Юрия Никулина. Сами понимаете, что такое «подменить Юрия Владимировича». Но выхода не было. Я отработал. Все обошлось. А когда вернулся Юрий Никулин, он подошел ко мне, пожал руку и сказал «Спасибо, мальчик, что выручил» (На тот момент Анатолию Марчевскому было 32 года – Прим. Ред.). Это было наше первое знакомство.

Позже Юрий Никулин пригласил Анатолия Марчевского поработать в цирке в Москве, которым он к тому моменту уже руководил. Это была последняя программа в старом цирке на Цветном бульваре. После этого цирк снесли, а на его месте начали строить новый.

- На гастролях мы тесно общались, - говорит Марчевский. - Он все время приходил на представления. Там я показал свой клоунский спектакль, и Юрий Владимирович оказал мне серьезную творческую и административную поддержку. Потом, я приходил к нему, когда меня назначили директором екатеринбургского цирка. Он мне тогда сказал: «Мальчик, поздравляю. Теперь нас два клоуна, которые стали директорами цирка. И я тебе скажу, лучше клоун-директор, чем директор-клоун». Это была его крылатая фраза.

Юрий Никулин (в центре в первом ряду) на 75-летии Аркадия Райкина в Театре Эстрады в Москве. 1986 год. Фото: Генриетта Перьян

Юрий Никулин (в центре в первом ряду) на 75-летии Аркадия Райкина в Театре Эстрады в Москве. 1986 год. Фото: Генриетта Перьян

ПОМОГАЛ ПОДЧИНЕННЫМ

По воспоминаниям тех, кто его знал, Юрий Никулин, как директор, всегда старался помогать своим подчиненным, когда те обращались к нему с просьбой. Так, однажды к нему в кабинет пришел работник, ухаживавший за животными, и попросил отпустить его на несколько дней к матери в деревню – помочь ей подготовить дом к зиме.

- Я тогда в кабинете тоже был, - вспоминает Анатолий Марчевский. - Юрий Никулин сел за телефон, набрал номер колхоза, при котором жила мама рабочего и говорит: «Здравствуйте, это Никулин. Да-да, тот самый, да. У меня ваш земляк работает. Вы не могли бы помочь дровишек привезти его матери, крышу починить, потому что он у меня занят в спектакле, и я его не могу отпустить. Будете в Москве, приезжайте!». И после этого он кладет трубку и говорит рабочему: «Все, мальчик, иди, работай. И дрова привезут и крышу подремонтируют».

Точно также телефонным звонком он договаривался о редких лекарствах для родителей своих подчиненных. Для этого он звонил в правительственную аптеку и, так же устраивал маленькие переговоры: «Алло, это аптекоуправление? Это Никулин. А вот есть такое лекарство? Только для меня, да? Вот придет человечек, помогите, пожалуйста».

Юрий Никулин и Людмила Гурченко в фильме «Двадцать дней без войны».

Юрий Никулин и Людмила Гурченко в фильме «Двадцать дней без войны».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПОСЛЕ РОЛИ БАЛБЕСА НА УЛИЦЕ ВСЕ ХОТЕЛИ УГОСТИТЬ ВЫПИВКОЙ

Ну а в 1996 году Юрий Никулин впервые оказался в Екатеринбурге. Он приехал сюда по приглашению Анатолия Марчевского. Тогда было организовано два творческих вечера. Один в Цирке – для всех желающих. Другой – в ККТ «Космос» – для работников театра и кино. Но в городе больше запомнили встречу в Цирке.

- Юрий Никулин вышел на наш манеж. Было расписание такое: 10-15 минут зрители пообщаются с Юрием Никулиным, а дальше цирковая программа, - вспоминает Анатолий Марчевский. - Вся элита города была в этот момент в цирке. И вот Юрий Никулин говорит: «Давайте, кто расскажет анекдот, который я не знаю, тот получит книгу с автографом». В итоге встреча продлилась не 15 минут, а 1 час 40 минут. Все по очереди рассказывали анекдоты. Человек начинал, а Никулин, сразу поняв, что это за анекдот, тут же договаривал его. Лишь один анекдот ему рассказали, которого он не знал. Эмоциональный подъем, разогрев зрителя был потрясающий. Всего только одну книгу с автографом он вручил тогда.

Юрий Никулин выступает на манеже Екатеринбургского цирка. Фото: предоставлено Анатолием Марчевским

Юрий Никулин выступает на манеже Екатеринбургского цирка. Фото: предоставлено Анатолием Марчевским

Юрия Никулина не стало в 1997 году. Он многим запомнился по ролям в кино – особенно по роли Балбеса в фильмах «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и «Кавказская пленница». У него было много серьезных киноролей, но больше всего зрителю запомнился именно злоупотребляющий алкоголем Балбес. Сам Никулин из-за этого не переживал – относился с юмором.

- Эта популярность к нему после «Самогонщиков» пришла, - говорит Анатолий Марчевский. - Где бы он ни появлялся на улице, к нему подходили: «Пойдем, выпьем! Пойдем, угощу!». Он был человеком с юмором и всегда отвечал очень адекватно и уважительно – превращал все в шутку. Так-то он нормальный человек и проблем с алкоголем не имел. Да и потом у него были серьезные кинороли - «Двадцать дней без войны», «Ко мне, Мухтар», «Когда деревья были большими». Он многогранный, разноплановый и потрясающий актер.

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