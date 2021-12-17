В Екатеринбурге во время пожара погибли двое мужчин и пострадала бабушка

Огонь вспыхнул в одной из комнат общежития Фото: МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге вечером, 16 декабря, серьезный пожар произошел в двухэтажном общежитии в переулке Озерный,15. Огонь охватил одну из комнат в коммуналке на первом этаже, а дым от пожара просочился во вторую комнату. В первой жила пожилая женщина своим 57-летним сыном, во второй - их 54-летний сосед. Спастись удалось только 91-летней бабушке, мужчины погибли. Их тела обнаружили пожарные. Сейчас обстоятельства их гибели выясняют следователи.

- Признаков насильственной смерти на их телах не имеется. В настоящее время следователем СК России во взаимодействии с сотрудниками МЧС проводятся необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия, устанавливаются характеризующие данные погибших, опрашиваются их соседи и близкие, - рассказали в СК по Свердловской области. - Точные причины смерти двух погибших мужчин, а также причина возгорания устанавливаются в ходе соответствующих экспертных исследований.

Пенсионерка тоже успела надышаться дымом, пока спасалась из горящей комнаты. С признаками отравления угарным газом ее доставили в больницу.

По одной из отрабатываемых версий, возможной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, очаг возгорания находился в районе дивана.

По данным МЧС, втушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 8 человек личного состава. С огнем они боролись больше получаса. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

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