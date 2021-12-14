«ЧЕ!» заступится за тебя: телеканал приступил к съёмкам нового социального реалити

Фото предоставлено пресс-службой телеканала «ЧЕ!»

Телеканал «ЧЕ!» расширяет линейку полезных реалити, в которую уже входят «Решала», «Охотники» и «Опасные связи». В «Заступницах» будут проводиться настоящие журналистские расследования и решаться реальные проблемы реальных людей.

В этом ноябре в Екатеринбурге произошёл громкий случай: жилец многоквартирного дома выбросил свою собаку в окно*. Соседи написали на мужчину заявление, но животное было уже не спасти. Как впоследствии рассказали жильцы многоквартирного дома, конфликты с мужчиной происходили часто, он пил, буянил, кому-то даже пришлось съехать, чтобы избежать общения с ним.

Неужели на соседа не было никакой управы? Или окружающие просто боялись попасть под горячую руку? И можно ли было предотвратить смерть несчастной собаки? Да, можно. Если ты тоже живёшь в страхе, а соседи не дают тебе спокойно существовать, помни: теперь тебе есть, к кому обратиться! «Заступницы» постоят за тебя, ведь на их стороне — справедливость и закон.

Трения с соседями далеко не единственная проблема, с которой помогут «Заступницы». Не можешь поделить с родственниками наследство? Отец твоих детей не платит алименты? Тебя незаконно уволили? Суррогатная мать не отдаёт ребёнка или, наоборот, пытается отобрать его у приёмной семьи? Не знаешь, что делать, ведь война мужа и тёщи — не анекдот, а беда твоей семьи? Обращайся в реалити «Заступницы»!

Ведущими новой программы стали журналистка Виктория Разницина и адвокат Ольга Митрофанова.

С Ольгой Митрофановой зритель знаком по проектам «Контрольный звонок» на НТВ и «Ты — красотка!» на телеканале «Пятница!». Она — профессиональный адвокат с десятилетним опытом работы. В новом проекте девушка будет не только давать юридические рекомендации героям, но и выступать в качестве медиатора: примирять стороны и разрешать конфликты.

«Я буду содействовать нашим героям с юридической точки зрения и лично проконтролирую, чтобы справедливость была восстановлена. Не бойся, я подтолкну тебя в правильном направлении», — заверяет зрителей Ольга.

Виктория Разницина — журналистка, общественный деятель и организатор мероприятий. Она совмещает карьеру с воспитанием четырёх детей, двое из которых приёмные. В новом проекте Виктория будет заниматься расследованиями: собирать необходимую информацию, если нужно — отправится на дело под прикрытием.

«Я никогда не была равнодушна к тем, кто в беде. Чужую боль пропускаю через себя и сразу начинаю размышлять, как можно человеку помочь? Очень рада, что стану частью проекта «Заступницы». Я буду рядом с нашими героями, когда им тяжело. Если надо — поддержу, посоветую, как жить дальше. Теперь ты не один!» — обещает Виктория.

Чувствуешь, что тема «Заступниц» тебе близка? Нужна помощь и поддержка? Заходи на официальный сайт телеканала «ЧЕ!» и заполни форму для участия в новом проекте. Вместе мы справимся с любыми трудностями.

Знай свои права и не ведись на провокации, а решение проблем оставь «Заступницам»! Дата премьеры нового реалити будет объявлена позже. Следи за новостями «ЧЕ!» в официальных соцсетях и на сайте телеканала.

* Сетевое издание «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн»