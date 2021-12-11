«Урал» разгромил «Ростов» в последнем матче года

«Шмели» ушли в отпуск в безопасной зоне. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Екатеринбургский «Урал» разгромил на выезде «Ростов» со счетом 1:4 в последнем матче года 2021 года. Уже в самом начале матча гол забил Рамазан Гаджимурадов, а на шестой минуте Арсен Адамов удвоил преимущество гостей. Отквитать один гол команда Виталия Кафанова смогла лишь благодаря пенальти, реализованный Дмитрием Полозом.

Но этот гол лишь еще сильнее разозлил «шмелей». На 39-й минуте Гаджимурадов оформил дубль, а под занавес тайма Эрик Бикфалви в падении замкнул подачу Дениса Кулакова. Последний был признан лучшим игроком матча - на его счету две результативные передачи. Стоит отметить, что до этой игры в активе «Урала» было всего восемь забитых голов в чемпионате.

Команда провела лучший матч в 2021 году. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

- Мы рады, счастливы. Одержали крупную победу и уходим на перерыв, удалось покинуть зону стыковых матчей. Сегодня все получалось здорово, забить четыре в первом тайме. Это плоды работы. У всех отличное настроение, все довольны. Конечно, это лучшая игра в сезоне, - рассказал после матча главный тренер «Урала» Игорь Шалимов.

Посмотрите, как футболисты праздновали победу в раздевалке.