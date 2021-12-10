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Происшествия10 декабря 2021 10:38

Перед смертью позвонили дочке: раскрыты подробности гибели семьи в уральской глубинке

Утром 9 декабря семья Баусовых потеряла в огне хозяйство и автомобиль
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Причиной пожара стало замыкание проводки. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Причиной пожара стало замыкание проводки. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Следственный комитет начал проверку после смерти семьи Баусовых из поселка Баранчинский Кушвинского округа. Тела супругов были найдены в квартире на улице Победы. По предварительной информации, 49-летний Александр и его жена покончили с собой. Утром 9 декабря чета потеряла в пожаре хозяйство и автомобиль Daewoo Nexia. Погиб весь домашний скот: 10 коз, пять куриц и пять гусей.

Известно, что мать мужчины скончалась в августе этого года.

- Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, соседей и знакомых семьи, в которой произошла трагедия, также выясняется точная причина смерти умерших супругов, для чего проводятся необходимые экспертизы, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

В региональном главке полиции отметили, что незадолго до смерти жена Александра Баусова разговаривала с дочерью по телефону.

- Их мистическая смерть породила много вопросов. Установлено, что незадолго до трагедии погибшая женщина пообщалась со своей дочерью. На руках женщины были обнаружены ожоги, полученные в результате пожара, когда она пыталась спасти домашних животных. Квартира, где нашли тела супругов, была закрыта изнутри, - добавил пресс-секретарь главка Валерий Горелых.

ЧППроисшествия: ЧП