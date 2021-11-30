Дверь квартиры журналистки была заперта изнутри. Фото: Facebook

Следственный комитет и свердловский главк полиции выступили с совместным заявлением после известий о смерти 42-летней журналистки Наталии Поповой. Ее тело обнаружили накануне в квартире, Попова не выходила на связь почти две недели.

- При осмотре места обнаружения тела женщины и внешнем осмотре её тела признаков криминальной смерти не установлено, телесных повреждений у умершей не имеется. В ходе проверки будет проведена судебная медицинская экспертиза для выяснения давности и точной причины смерти, выполняются иные необходимые мероприятия, - пояснили в СУ СКР по Свердловской области.

Пресс-секретарь главка МВД Валерий Горелых отметил, что Попова была в одежде, а дверь была заперта изнутри.

- Каких-либо записок также не найдено. Сыщики и следователи отрабатывают различные версии случившегося, в том числе, из-за возможных проблем со здоровьем. Приносим искренние соболезнования родным и близким нашей коллеги, - отметил полковник Горелых.

Наталия Попова работала главным редактором портала E1.RU, а также директором по развитию Cети городских порталов.