Она перестала выходить на связь 15 ноября. Фото: Facebook

Пропавшую в Екатеринбурге журналистку Наталию Попову нашли мертвой. Ранее она работала главным редактором портала E1.RU, а также директором по развитию Cети городских порталов.

- Мы начинали работать еще в екатеринбургском филиале «Комсомольской правды», потом вместе собирали редакцию Е1.RU, - рассказывает бывший главный редактор «КП»-Екатеринбург Ринат Низамов. – Затем проработали бок о бок восемь лет. Это супер профессионал, гиперотвественная, заботливая о команде, могла круглыми сутками работать. Я узнал о случившемся от коллег с E1.RU, похоже, в случившемся нет криминала.

Известно, что Наталию обнаружили в ее квартире.

- Наташи больше нет. Сейчас думаю о том, что не обнял ее, когда она уходила в конце октября. Торопился куда, может настроение было не то. Сейчас это всt не имеет значения. Хотелось верить до последнего, что все обойдется, - написал в Facebook заместитель главного редактора портала E1.RU Сергей Панин.

Наталии Поповой было 42 года. Редакция «Комсомольской правды» приносит искренние соболезнования родным и близким Наталии.