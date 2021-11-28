В Екатеринбурге после таинственной пропажи 25-летнего парня завели уголовное дело

Молодой человек предупредил близких, что отойдет из дома по делам, и не вернулся Фото: поисковой отряд Лиза Алерт

В Екатеринбурге следователи завели уголовное дело после таинственной пропажи 25-летнего Льва Семухина. Еще 14 сентября он вышел из дома, оставив все документы, рюкзак и телефон, сказал близким, что отойдет по делам и не вернулся. Волонтеры поисковых отрядов, которые занимаются его поисками вместе с полицией, говорят об исчезновении Льва - «как сквозь землю провалился», так как молодого человека даже никто не встречал после его пропажи.

- Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство), что является обычной практикой для выяснения обстоятельств безвестного исчезновения граждан, о местонахождении которых длительное время нет информации и которые не имели каких-либо веских причин для того, чтобы куда-либо уехать, не предупредив об этом своих родных и близких, - рассказали «КП-Екатеринбург» в СК по Свердловской области.

Поиски Льва продолжаются и сейчас. Это подтвердили в УМВД по Екатеринбургу. По всему городу можно встретить расклеенные листовки с ориентировкой на поиск молодого человека, которые расклеивали его близкие и волонтеры.

Ранее «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде рассказали, что осмотрели заброшенные здания недалеко от дома Льва, опросили людей в ближайших магазинах и ларьках и даже прошли от подъезда пропавшего с поисковыми собаками до Шарташского лесопарка и по нему, но следов молодого челдовека так и не нашли.

Напомним, молодого человека очень ждут дома мама, папа и девушка. Если вы знаете, где может находиться Лев Семухин, сообщите об этом по телефону горячей линии поискового отряда «Лиза Алерт: 88007005452, по единому номеру вызова экстренных служб «112» или в полицию.