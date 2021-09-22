Молодой человек ушел из дома "по делам", оставив телефон и документы, и не вернулся Фото: Лтза Алерт

В Екатеринбурге продолжаются поиски 25-летнего Льва Семухина, пропавшего при странных обстоятельствах неделю назад. 14 сентября он вышел из дома и до сих пор о его местонахождении ничего не известно. Его поисками занимаются сотрудники полиции и поисковые отряды «Прорыв» и «Лиза Алерт». В последнем рассказали, как идут поиски и что известно на данный момент.

17 сентября шесть поисковых групп от 4 до 5 человек осмотрели территорию и опросили людей возле дома пропавшего.

16 сентября волонтеры расклеили ориентировки в районе поиска и осмотрели заброшенные здания. Также ориентировки были оставлены в близлежащих магазинах и ларьках, их сотрудников опросили. Волонтеры даже прошли от подъезда пропавшего с поисковыми собаками до Шарташского лесопарка и по нему, но следов Льва так и не нашли.

- На данный момент работают автономные экипажи. Но свидетельств немного. В основном сообщают, что видели похожего человека. Часто не подтверждаются такие свидетельства, - рассказали «КП-Екатеринбург» в «Лиза Алерт».

Кроме того, волонтеры начали распространять ориентировки по другим городам с пометкой «может находиться в вашем регионе».

Напомним, молодого человека очень ждут дома мама, папа и девушка. К волонтерам обратился отец Льва, когда тот долго не возвращался домой после того как «ушел по делам». Молодой человек оставил дома все документы, рюкзак и даже телефон.

Если вы знаете, где может находиться Лев Семухин, сообщите об этом по телефону горячей линии отряда: 88007005452 или позвоните по единому номеру вызова экстренных служб «112».