Фото: instagram Инстасамки

Московская активистка Элина Жгутова, которая является председателем общественного центра по защите семейных ценностей «Иван Чай», пожаловалась в Свердловскую прокуратуру на популярную у молодежи певицу Инстасамку. Якобы, отвязная девушка пропагандирует со сцены секс и наркотики. По словам Элины, она направила запрос в генеральную прокуратуру еще 11 октября.

- Наш запрос был переадресован в областную прокуратуру. И прокуратура Свердловской области дала нам ответ 12 ноября и одобрила запрос на проверку ее концерта в Екатеринбурге, - объяснила «КП»-Екатеринбург активистка Элина Жгутова.

Фото: скриншот предоставила Элина Жгутова

Обращение женщины стало основанием для запроса, который прокуратура Свердловской области направила в управление Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу.

- В прокуратуру Верх-Исетского района Екатеринбурга поступило обращение председателя РОО «Иван Чай» Жгутовой Э.Ю. о возможном нарушении федерального законодательства при проведении концерта исполнителя со сценическим псевдонимом «INSTASAMKA» в Екатеринбурге в концерт холле «Свобода». Направляю вам указанное обращение для рассмотрения в пределах компетенции, - говорится в заявлении руководителю Управления Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу от прокуратуры Свердловской области.

По словам Элины Жгутовой, деятельность таких исполнителей не допустима в нашем информационном и культурном пространстве.

Фото: instagram Инстасамки

- Это такая квинтэссенция похабства, пошлости и мата. И все это демонстрируют нашим детям, - возмущается активистка. - Если родители не достаточно внимания уделяют воспитанию детей, то этим должны заниматься родительские сообщества и общественные организации, а государство должно им помогать в этом. Я бы вообще песни, которые выпускают эти, так называемые, исполнители не рекомендовала бы ни для какого возраста.

Женщина надеется, что Инстасамка будет привлечена к административной ответственности.

Фото: instagram Инстасамки

- Если там усмотрят статью 6.13 УК РФ, то есть пропаганда наркотических веществ, будет хорошо, если там усмотрят 135-ю статью, развратные действия в отношении несовершеннолетних, то будет очень хорошо. Мы составили конструктивный запрос, проделали большую работу, - добавляет Элина.

В прокуратуре по Свердловской области пока не стали комментировать ситуацию.

- Мы пока не можем опровергнуть или же подтвердить данную информацию, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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