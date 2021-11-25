Аркадий Чернецкий потребовал легализовать уральцев, переболевших COVID-19 дома

Депутат уверен, что все антиковидные меры должны быть уравновешенными Фото: Алексей БУЛАТОВ

В органы власти Свердловской области пришли на рассмотрение Федеральные законопроекты по теме Qr-кодов. Законодательному собранию региона теперь нужно определиться со своей позиций и передать ее в Госудуму. Об этом «КП Екатеринбург» рассказал первый мэр Екатеринбурга, депутат Заксобрания Аркадий Чернецкий.

Сегодня, 25 ноября, впервые на закрытом заседании Заксобрания обсуждали вопрос законов по Qr-кодам. Свою позицию на встрече озвучил и Чернецкий. Он высказался о статусе тех граждан, которые переболели коронавирусом дома и не обращались к врачам.

- Те люди, которые переболели неофициально, бессимптомно, оказываются в подвешенном состоянии, а их очень много. С неопределенным статусом этих людей нужно заканчивать, они должны иметь какой-то документ, - заявил Чернецкий.

Депутат уверен, что все антиковидные меры должны быть уравновешенными. Также он считает, что они не должны ущемлять отдельные категории граждан. Кроме того, Чернецкий заявил, что нельзя допускать недосказанности в законах. Он предложил обсудить этот вопрос на заседании профильного комитета.

С 30 октября в Свердловской области заработал система Qr-кодов, которые подтверждают наличие прививки от коронавируса или антител. Теперь попасть в торговые центры, кинотеатры, кафе, рестораны, фитнес-клубы и другие места массового скопления людей можно только по идентификаторам.

Ранее замгубернатора Свердловской области Павел Креков на брифинге рассказал, что получить QR-код могут и те, кто переболел коронавирусом бессимптомно и имеет антитела.

- Лечащий врач может поставить диагноз и может внести человека в регистр переболевших коронавирусной инфекцией, если это подтверждено объективными анализами. В этом случае он получит QR-код – рассказал он.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка