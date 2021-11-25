В Екатеринбурге на водителя автобуса, угрожавшего автомобилисту ножом, завели уголовное дело

Водитель автобуса бросался с ножом на мужчину прямо на проезжей части Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полиция возбудила уголовное дело на водителя автобуса, угрожавшего автомобилисту ножом. Инцидент произошел еще 16 ноября недалеко от перекрестка улиц Бабушкина и Баумана. В полицию никто из его участников не обращался, однако полицейские заинтересовались произошедшим, так как в интернете появилось видео конфликта.

Кадры разборок между водителем легковушки и водителем автобуса публиковала группа ВКонтакте «Типичный Екатеринбург». На них видно, как мужчины выясняют отношения, толкая друг друга. При этом у одного из них в руках был нож. В конфликте также участвовала женщина, по всей видимости, кондуктор автобуса. Она замахивалась на мужчин резиновым ковриком.

Фото: скриншот с видео

- Сотрудниками службы участковых уполномоченных отдела полиции №14 установлены обстоятельства конфликта между водителями, произошедшего 16 ноября на улице Баумана, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - Полицейские изучили видеозапись и установили всех фигурантов. При этом выяснилось, что водитель автобуса высказал в адрес оппонента угрозу убийством, которую последний воспринял реально.

На 40-летнего водителя завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством). Максимальное наказание, которое может ему грозить – два года лишения свободы.

- Полиция Екатеринбурга призывает участников дорожного движения к взаимному уважению. В случае возникновения спорных ситуаций на дороге необходимо решать их в рамках правового поля, - отметили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Напомним, ранее на Уралмаше неизвестный прямо на проезжей части выстрелил в машину. В городском УМВД «КП Екатеринбург» сообщили, что в полицию по этому инциденту никто не обращался, однако силовики проводят проверку информации об инциденте.