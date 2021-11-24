Если его признают вменяемым, то ему будет грозить от 8 до 15 лет лишения свободы по статье «Насильственные действия сексуального характера». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга продлил домашний арест 61-летнему Валерию К., обвиняемого в надругательстве над студенткой первого курса педагогического университета. Житель Кировского района был задержан в конце сентября после того, как в полицию обратилась комендант общежития № 2 УрГПУ на проспекте Космонавтов. Девушка сообщила о нападении на 17-летнюю учащуюся.

- По словам потерпевшей, водитель Opel Antara трогал ее между ног и занимался мастурбацией. Студентка выбежала из машины и побежала в сторону общежития, а водитель поспешил скрыться, - рассказал «КП»-Екатеринбург осведомленный источник.

За рулем легковушки оказался ранее не судимый пенсионер. В 80-е он служил в Дрездене, его военная часть входила в состав группы советских войск в Германии. Спустя месяц после возбуждения уголовного дела следователь подала ходатайство о назначении стационарной психологической экспертизы. Суд удовлетворил его.

- Обвиняемому продлена мера пресечения в виде домашнего ареста до 20 февраля 2022 года. Экспертиза будет проведена специалистами Свердловской областной психиатрической больницы, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе Орджоникидзевского суда.

Если пенсионера признают вменяемым, то ему будет грозить от 8 до 15 лет лишения свободы по статье «Насильственные действия сексуального характера».

На момент публикации связаться с родственниками Валерия не удалось. Сам обвиняемый отказался комментировать ситуацию. В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.