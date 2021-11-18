Владимир Шахрин разыскивает водителя такси, которому не смог заплатить за проезд

Владимир Шахрин заказал такси, чтобы доехать до ул. Горького, 8, где сегодня открывали граффити, посвященное The Beatles Фото: Кирилл Форманчук

Сегодня в Екатеринбурге торжественно открывали граффити, посвященное легендарным The Beatles. Его нарисовал художник Джимми Си. А на открытие пригласили не только генерального консула Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Ричарда Дьюэлла, но и знаменитого уральского музыканта, лидера группы «Чайф» Владимира Шахрина.

Но тут не обошлось без казусов. Рокер так торопился на встречу, что забыл заплатить таксисту за проезд. Водитель сервиса ЯндексGo даже обратился за помощью к автоправозащитникам.

- Обратился водитель такси. Известный музыкант из группы "Чайф" Владимир Шахрин не заплатил за поездку, но зато сделал селфи с водителем на память. Водитель попытался получить компенсацию от Яндекса, но безуспешно, - рассказал автоправозащитник Кирилл Форманчкук на своей страничке в facebook.

Сам водитель от комментариев на этот счет отказался.

Но как выяснила «Комсомолка», Владимир Шахрин сделал все это не нарочно.

- Он не так давно отдавал свой телефон в ремонт и попросту не успел обновить приложение службы такси. В итоге произошел какой-то сбой. Он был уверен, что оплата прошла по безналу. А сам таксист не сказал ему о том, что оплаты не было. Проблемы никакой в этом нет. Владимир Шахрин готов честно оплатить поездку, - рассказала «КП»-Екатеринбург пресс-секретарь группы «Чайф» Марина Залогина.

«КП» в свою очередь помогла музыканту отыскать водителя такси.

Кстати, что касается граффити, то его можно посмотреть на ул. Горького 8. Картину, посвященную ливерпульской четверке художник Дмимми Си приурочил к 300-летию уральской столицы.