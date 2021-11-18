У мужчины осталась жена и маленький сын.

Госавтоинспекция Первоуральска устанавливает обстоятельства аварии 30 октября, в которой погиб 29-летний оперуполномоченный. По данным «КП»-Екатеринбург, за рулем Toyota Avensis находился старший лейтенант полиции. При судебно-химическом исследовании в его крови нашли этиловый спирт.

В ГИБДД отметили, что водитель получил права 11 лет назад, за это время он не привлекался к ответственности. Мужчина ехал по улице Советской в сторону улицы Ватунина. У полицейского осталась жена и маленький сын. Он поступил на службу в МВД четыре года назад, а до этого работал в Росгвардии.

- Двигаясь сторону проспекта Космонавтов не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на препятствие в виде дерева, - пояснили «Комсомолке» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

В крови и моче водителя нашли спирт. Фото: личная страница погибшего в соцсетях

Госавтоинспекция призывает водителей исходя из дорожных и метеорологических условий отказаться от резких маневров, опасных обгонов и перестроений. Во время движения использовать ремни безопасности.

Напомним, что под Нижним Тагилом в аварии погибли родители, которые везли сына в больницу Екатеринбурга.

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