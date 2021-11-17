Курьера, разрисовавшего лифт в Екатеринбурге, отправили отмывать его

Стены снова стали чистыми. Фото: пресс-служба «Самоката»

Правду сообщает поговорка – чисто не там, где не мусорят, а там где убирают. Убедиться в этом сегодня могли жильцы многоэтажного дома в Екатеринбурге, который утром попал во все новости из-за странного поведения курьера службы доставки «Самокат».

По пути к клиенту, курьер зачем-то разрисовал стены лифта. Фото: скриншот с видео

Молодой человек, поднимаясь в лифте к клиенту, зачем-то достал маркер и стал разрисовывать им интерьеры лифта. Только он, видимо, не обратил внимания на то, что лифт оборудован камерой видеонаблюдения. Запись очень скоро увидели жильцы дома – они удивились поведению курьера и пожаловались на него в полицию. Удивились случившемуся и в самой службе доставки, когда увидели ролик.

Так лифт выглядит сейчас. Фото: пресс-служба «Самоката»

- Мы не приветствуем любые формы вандализма, - заявили в пресс-службе «Самоката». - С курьером уже была проведена беседа по поводу данного инцидента. Его отправили оттирать свой рисунок в лифте.

Сказано – сделано. На часах 16.00 - рисунков маркером в лифте уже не найти. Молодой человек действительно пришел и оттер испачканные стены. Об этом сообщили «Комсомолке» в самом «Самокате», прислав фотографии лифта.

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