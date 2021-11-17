В Екатеринбурге камера в лифте сняла, как курьер разрисовывает стены

фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге курьер сервиса доставки «Самокат» разрисовал стены лифта пока ехал на нем к заказчику и попал на камеры видеонаблюдения. Жители дома, просмотрев записи, удились наглости сотрудника компании и надеются, что его накажут.

- С курьером-то полиция разберется. Что это было - вандализм, порча имущества или же хулиганство - решать тоже им, написал на своей странице в Facebook екатеринбуржец Дмитрий Ларионов. - А мне сейчас интересно, какова будет реакция компании. Причем как в отношении сотрудника, так и в отношении жильцов дома и их имущества.

Мы запросили комментарий в пресс-службе «Самоката» по поводу ситуации и опубликуем его, как только получим.