Пенсионерка из Екатеринбурга потеряла состояние из-за лжеброкеров, которые «помогали» ей расплатиться с целителем

Общий ущерб составил около 700 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 68-летняя пенсионерка дважды стала жертвой мошенников. Сначала она доверилась лжецелителю, который изображал по телефону снятие порчи. Потом, чтобы расплатиться с кредитами, она начала играть на бирже и наткнулась на псевдоброкера. Об этом сообщает городское УМВД.

- По словам заявительницы, она в интернете наткнулась на сайт изотерического центра, который делает диагностику здоровья человека. Женщина сделала заказ, после чего с ней связался неизвестный и предложил бесплатно в online-формате провести диагностику ее организма, - говорится в сообщении.

Пенсионерка согласилась. Ей перезвонил неизвестный и заявил, что на нее наложена порча. Также он сказал, что для снятия проклятья женщине нужно перевести 200 тысяч рублей на указанный счет.

Потерпевшая несколько дней по указанию лжецелителя переводила деньги за проведение ритуалов и приобретение атрибутов для обрядов. При этом часть средств пенсионерка отдала из своих сбережений, а остальные взяла в займ в микрофинансовых организациях.

После этого женщина решила подзаработать и расплатиться с кредитами. Она наткнулась в интернете на инвестиционную программу и вступила в нее. Пенсионерке позвонила неизвестная, которая представилась финансовым директором организации. Злоумышленница предложила женщине услуги по инвестированию и помощи при выводе прибыли с платформы.

Собеседница попросила пенсионерку перевести ей деньги на разные счета и привязала к ее телефону QIWI-кошелек. После этого неизвестная сообщила, что с ней свяжется финансовый специалист, который обучит женщину брокерскому делу.

Потерпевшая доверилась лжеброкеру и выполнила все его указания. Она переводила деньги неизвестным под разными предлогами. Пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников, когда псевдоброкер заявил, что с выводом ее денег возникли трудности и ей снова нужно пополнить счет.

12 ноября женщина обратилась в полицию. Общий ущерб составил около 700 тысяч рублей. Сейчас правоохранители осуществляют оперативно-розыскные мероприятия.

В марте «КП Екатеринбург» рассказывала историю 38-летнего бизнесмена Дмитрия Суханова, которого мошенники полдня держали на телефоне.

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