«Держали меня на «поводке» четыре часа»: как мошенники развели бизнесмена почти на миллион рублей

Бизнесмен нарушил все правила безопасности при общении с «сотрудниками банка» Фото: Анастасия Осипова

Большинству из нас хотя бы раз звонили «банковские» мошенники. Те, которые представляются «службой безопасности банка» и пытаются выведать номера наших счетов и карт. Чаще всего на их уловки попадают пожилые люди, которых проще убедить в том, что их деньги под угрозой.

Но в последнее время участились случаи, когда со своими накоплениями расстаются и молодые люди. При этом не каждый, кто попался на удочку телефонных аферистов, готов об этом рассказывать. Но наш герой не из робкого десятка. Дмитрию Суханову 38 лет. Он владелец языковой школы в Москве. И его рассказ яркое подтверждение тому, что попасться на «крючок» может любой.

«МЫ ЗАФИКСИРОВАЛИ ПОДОЗРИТЕЛЬНУЮ ТРАНЗАКЦИЮ»

23 декабря, среда. Начало рабочей недели выдалось тяжелым, нужно успеть закрыть все дела в уходящем году. Решил выспаться, чтобы до позднего вечера быть как огурчик. Но в 10 утра телефон завибрировал, звонили из Сбербанка. Едва открыв глаза, свайпаю вверх и отвечаю. На другом конце провода милый женский голос. Но «новости» девушка сообщила не радостные.

- Здравствуйте, это Дмитрий Александрович? – начала разговор «представительница Сбербанка» по имени Анастасия. – Мы зафиксировали подозрительную транзакцию с вашего лицевого счета в размере 5000 рублей на имя Романа Фролова. Вы подтверждаете, что именно вы выполнили эту операцию?

- Нет, конечно! - испугано ответил я, никаких Романов Фроловых я не знал и не знаю.

- Не беспокойтесь, наш отдел внутренней безопасности уже «заморозил» перевод денег. Но не исключены новые атаки вашей карточки. Скажите, у вас есть еще карты нашего или других банков?

У Дмитрия своя языковая школа в Москве Фото: vk.com

- Да…у меня две дебетовые и одна кредитка, - растерянно пробормотал я.

Разумеется, я сразу же почувствовал неладное из-за таких расспросов. Но тот факт, что звонят, якобы, из Сбербанка меня успокаивал. Да и девушка говорила очень грамотно и вежливо. Она предложила дистанционно заполнить форму для отмены «подозрительного перевода», а я наивно согласился, назвав номер своей карты.

Общение с незнакомкой продлилось не так долго. Узнав все необходимое о моем финансовом положении, она перевела меня на «старшего специалиста». Эстафету перехватил молодой человек. Сначала он так тихо говорил, что его имя не слышно даже на записи разговора. Но тогда это меня уже не сильно волновало, за 20 минут я целиком поверил, что мне пытаются помочь спасти деньги.

- Дмитрий, я вижу, что у вас есть еще и кредитная карточка нашего банка. Поэтому прошу серьезно отнестись к нашим инструкциям. Сейчас под угрозой не только ваши средства, но и средства банка, - уверенным голосом сказал мой собеседник.

Сомнения насчет происходящего пропали окончательно после СМС с номера 900. Секретный код в сообщении я должен был сообщить автоинформатору. И следующий звонок действительно был от робота, в этот момент я уже ни о чем не думал, мозги мне прочистили капитально. Позже выяснилось, что так они списали с карточки 118 271 рублей. Воспользовались мошенники сервисом koronapay – это приложение для отправки и получения денежных переводов. Без регистрации. Без открытия счета. Нужны только банковская карта и интернет.

После этого мне позвонили с другого номера – телефон распознал вызов из главка экономической безопасности МВД. Я был приятно удивлен такой оперативностью нашей полиции. И пересказал сотруднику все, что понял о ситуации, а также номера карт и примерный остаток на них. Около часа я говорил с «майором ОБЭП», а потом вновь позвонили «сотрудники Сбербанка». Схема у них была грамотная – заговорили зубы, не оставляли в покое и на пару минут, чтобы не успел опомниться.

ЗА НЕУДОБСТВА ЗАПЛАТИМ ВАМ 50 ТЫСЯЧ

Следующим шагом стало снятие наличных. При этом ситуация стала все больше напоминать спецоперацию из голливудского боевика. А я чувствовал себя спецагентом Джеймсом Бондом. Мне сказали оперативно ехать в любое отделение Сбербанка. Но только в то, в котором я никогда не был. Мне предстояло снять миллион рублей, чтобы успеть перевести его на специально созданный для меня «безопасный счет».

- Мы же не знаем, кто из сотрудников мог передать мошенникам данные ваших карт, - объяснил требование старший менеджер. Ну как в такое не поверить?

Отделение Сбербанка по адресу Ярославское шоссе, 28. Фото: «Яндекс панорамы»

Схватив первую попавшуюся одежду, я помчался на машине в отделение на Ярославском шоссе, менеджер продолжал общаться со мной по громкой связи. Так как снять за раз в банкомате такую сумму нельзя пришлось обращаться к сотрудникам. В течение 15 минут мне подготовили миллион пятитысячными купюрами.

- Дмитрий, вы все правильно сделали. В 800 метрах от вас есть терминал Тинькофф банка. Вам нужно зачислить деньги через него на резервный счет. Сейчас мы пришлем вам договор, в котором будут указано, что мы полностью берем на себя ответственность за случившееся и готовы начислить 5% от суммы за доставленные неудобства, - сказал мой «доброжелатель».

Дмитрий написал заявление в полицию. Бизнесмен надеется вернуть деньги. Фото: vk.com

Вот здесь я «поплыл» окончательно. Сразу же по WhatsApp мне прислали договор. Да еще и 50 тысяч получу на ровном месте! Ну не чудо ли?! До нужного желтого терминала я шел чуть меньше 10 минут. Возможно, именно эта прогулка вдоль шоссе слегка проветрила мне голову. Около часа я потратил на зачисление денег, так как за одну операцию можно было вносить лишь по 15 тысяч рублей. Но когда на руках от миллиона остались только 705 000 рублей, я вдруг задумался о происходящем. А точно ли со мной работает сотрудник отдела безопасности? Еще больше насторожило, когда терминал стал взымать с меня комиссию за перевод денег.

Начинаю звонить в службу поддержки Тинькофф банка, называю для проверки номер «резервного счета». Тут-то и выяснилось, что деньги я зачислял на Киви-кошелек. Я тут же запросил блокировку 47 транзакций по 15 000 рублей, которые сделал на указанный номер счёта через платёжный терминал

- Отменить зачисления мы не можем. Теперь вам нужно обращаться в полицию, - сухо ответили мне в техподдержке.

Тот самый терминал Тинькофф банка, через который Дмитрий перечислял деньги. Фото: «Яндекс панорамы»

Лишь спустя четыре часа с меня слетели розовые очки. Я понял, что меня развели, как идиота. Уже через час я сидел в дежурной части Управления внутренних дел по Северо-Восточному округу Москвы. Принявший у меня заявление следователь лишь покачал головой и слегка пожурил меня.

- Что же вы так опростоволосились? Вы же уже не мальчик. Ладно, вчера дедушка приходил 80-летний, его на два миллиона обули. Но вы то, образованный же человек, - вздохнул полицейский.

За два с лишним месяца я до сих пор не знаю, удалось ли полиции что-то выяснить о мошенниках, и уж тем более о моих деньгах. Остается лишь надеется, что хотя бы уголовное дело возбудили. Да, гордиться здесь особенно не чем. Но может мой рассказ будет полезен тем, кого также попытаются обворовать до нитки. Сам я в тот день потерял 868 тысяч рублей.

«Сообщаем Вам, что Ваш запрос рассмотрен. По данному факту после проведения проверки в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ, 19.01.2021 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. В соответствии со ст. 161 УПК РФ информация о ходе предварительного расследования уголовного дела, указанного в Вашем запросе, не подлежит разглашению».

Предприниматель повелся на липовый договор. Фото: предоставлено Дмитрием Сухановым

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

В СОСТОЯНИИ СТРЕССА ЧЕЛОВЕК ДЕЛАЕТ НЕВЕРНЫЕ ВЫВОДЫ

Ольга ЕСИНА, кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт высшей категории:

- Почему человек включается в мошенническую схему и реагирует на действия аферистов вредным для себя образом? Факторов может быть несколько. Первый – это выраженный стресс, вызванный страхом потерять значительную денежную сумму. Дело в том, что стресс влияет на способность человека правильно осознавать происходящее, решать задачи. Умеренный стресс, например, волнение перед экзаменом, к которому вы подготовились, имеет свойство улучшать когнитивные способности человека, такой стресс оказывает положительное мобилизующее действие. Но если выраженность стресса увеличивается, то способность осмыслять и принимать правильные решения снижается. В таком состоянии человек легко может сделать неверный вывод, который в дальнейшем ему самому покажется глупым. Таким образом, стресс, связанный с попыткой сохранить деньги, подталкивает человека к действиям, которых ждут мошенники. Второй момент — это дефицит знаний и представлений. В данном случае сфера электронных денег, транзакций для подавляющего большинства людей это не до конца понятное новшество. Человека, который не обладает специальными знаниями в сфере электронных банковских услуг, достаточно легко ввести в заблуждение. И, наконец, третий усугубляющий момент - цейтнот. Когда человек принимает решения в условиях ограниченного времени и невозможности с кем-либо посоветоваться его шансы на правильную интерпретацию ситуации снижаются еще больше. Сочетание этих трех факторов может привести к тому, что образованный, думающий, грамотный человек может принять для себя вредные и опасные решения.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ: 5 СОВЕТОВ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ

На сайте Сбербанка отмечается, что ни в коем случае нельзя выполнять «инструкции» звонящего. Даже если вы полностью уверены, что это не афера, вот несколько советов, которые помогут сохранить ваши средства в безопасности. К сожалению, Дмитрий Суханов нарушил каждое из них.

1) Запишите номер банка 900 в адресную книгу своего телефона. Если звонок будет с другого номера, то на экране телефона он отобразится как комбинация цифр, которая отличается от 900.

2) Не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего. Все операции для защиты карты сотрудник банка делает сам.

3) Сразу заканчивайте разговор. Работник банка никогда не попросит у вас коды безопасности с обратной стороны карты (CVV/CVC), логин от СберБанк Онлайн, коды из СМС, номер банковской карты.

4) Проверьте, не было ли сомнительных операций за время разговора. Если успели что-то сообщить мошенникам, сразу позвоните в банк на номер 900 и сообщите о случившемся.

5) А если все же СМС с номера 900 пришло вам на телефон, то ни в коем случае нельзя не сообщайте код из него. Через него мошенники могут получить доступ к вашему счету и за несколько секунд перевести деньги.