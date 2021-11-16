Злоумышленников ищет полиция. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В свердловском поселке Елань с учительницы местной общеобразовательной школы потребовали выкуп за удаление интимных фотографий девочки. Речь идет о 15-летней ученице, за удаление снимков аноним потребовал 3000 рублей. О случившемся женщина сразу же сообщила в инспекцию по делам несовершеннолетних. Директор школы Ольга Молодых воздержалась от комментариев.

- Надежде Михайловне написал аноним во «ВКонтакте». По сути, там были снимки, которые можно как детскую порнографию расценить. Девочка то хорошая, из приличной семьи. В каких-то инцидентах замечена не была. Есть предположение, что в конце октября она могла бурно отметить день рождения, - рассказал «КП»-Екатеринбург осведомленный источник.

В ГУ МВД по Свердловской области подтвердили факт случившегося и раскрыли подробности истории. Как выяснилось, все началось с того, что кто-то взломал страницу девочки. Незадолго до этого она делала снимки, чтобы порадовать своего парня.

- Данный случай является ярким примером того, что, даже имея собственную страничку в соцсетях недопустимо размещать там конфиденциальную информацию, так как страницу злоумышленники могут взломать, что, кстати, и часто происходит, и воспользоваться в корыстных или иных неблаговидных целях, как в данном случае. Не так давно школьница, воспитывающаяся опекунами, по просьбе своего молодого человека сфотографировала себя и направила несколько снимков в жанре «ню». Не спешите бросать камни в огород юноши. Не он причина проблем девушки. Аккаунт ученицы вскрыли, а чтобы получить хоть какую-то прибыль хакеры направили снимки сначала хозяйке, но та их проигнорировала. И лишь после этого учительнице. Денег взломщики в итоге не получили, а вот в тюрьму угодить могут запросто за вымогательство и распространение порнопродукции. В настоящее время сотрудники полиции ОВД «Байкалово» проводят по данному факту проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение, - рассказал «Комсомольской правде» официальный представитель свердловского главка полиции Валерий Горелых. Напомним, что в Екатеринбурге арестовали 15-летнего школьника, который три года насиловал сводную сестру.

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