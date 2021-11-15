Не прошло и года: Вадим Самойлов снова выступит в Ельцин-Центре, несмотря на конфликт

Отношения между музыкантом и Ельцин Центром испортились после «Ночи музыки». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду 17 ноября музыкант Вадим Самойлов вновь выступит в Ельцин Центре. Хотя казалось бы и месяца не прошло, как во время «Ночи музыки-2021» они разругались в пух и прах. Во время выступления экс-солист «Агаты Кристи» очень грубо высказался о Ельцин Центре, из-за чего представители последнего даже заявили, что прекращают сотрудничество с организаторами «Ночи музыки». Неужели помирились?

- 17 ноября будет большое мероприятие Агентства стратегических инициатив, в котором я тоже принимаю участие, - объясняет «Комсомолке» Вадим Самойлов. - Оно будет проходить на площадке Агентства стратегических инициатив, которое называется «Точка кипения» в Ельцин Центре.

На вопрос о том, улажен ли конфликт, начавшийся во время Ночи музыки музыкант пожимает плечами.

- Вот и проверим, улажен или нет, - говорит Вадим Самойлов. – По этому вопросу коммуникации с ними не было. Тут вопрос в чем. Если быть внимательным, то я же говорил не про весь Ельцин Центр. Я сказал, что там есть отдельные структуры, которые занимаются деструктивной деятельностью с моей точки зрения. А сам Ельцин Центр является федеральным президентским центром. И я участвую не в программе Ельцин Центра, а в конкретном мероприятии, которое происходит на его территории, которая к нему не имеет отношения, а имеет отношение к Агентству стратегических инициатив. Я являюсь одним из инициаторов регионального промышленного центра по развитию креативных индустрий. И мы предполагаем большую активность по развитию креативных индустрий на Урале. И если Ельцин Центр пожелает принять в этом участие, то я с удовольствием с ними повзаимодействую.

В самом Ельцин Центре отметили, что никаких изменений в отношениях с музыкантом за прошедшее время не произошло.

- В политику своих арендаторов, коим является проект «Точка кипения», Ельцин Центр не вмешивается. Они вольны приглашать к себе всех, кого посчитают нужным, - прокомментировали в Ельцин Центре. - Позиция руководства Ельцин Центра была озвучена ранее и остается прежней.

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