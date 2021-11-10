Антон Шипулин заступился за женщину с ковидом, покормившую на улице собаку и схлопотавшую штраф: «Это абсурд»

Антон Шипулин намерен обратиться в областную прокуратуру Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутат Государственной Думы от Серовского одномандатного избирательного округа Антон Шипулин заступился на своей странице в Instagram за женщину, которая нарушила режим самоизоляции, чтобы покормить во дворе своего дома собаку.

Еще летом, 2 августа, жительница Серова Светлана Семенова вышла на улицу, чтобы покормить своего пса. Но в то время она болела коронавирусом. Семенова была в маске, но ее соседку это не смутило, и она пожаловалась на Светлану в полицию. На Семенову завели административное дело по статье 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». А после назначили ей штраф - 15 тысяч рублей!

Этот случай возмутил депутата. Он заявил, что «это абсурд» и «почему ни полиция, ни суд не учли, что все произошло «на территории частного дома». Шипулин написал, что обратиться в прокуратуру, чтобы проверить достоверность и адекватность вынесенного решения по отношению к Светлане.

- Соблюдать меры предосторожности и требования Роспотребнадзора, конечно, нужно. Маски в общественных носить тоже нужно. Но борьбу с нарушениями нельзя доводить до безумия. Надеюсь, здравый смысл восторжествует, - рассказал депутат Госдумы.

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