«Больных скоро будем класть на подоконники, палату сделали даже из буфета»: откровения врача нековидной больницы

Пациенты приходится класть на каталки, в которых людей обычно увозят в операционную. Фото: Евгения ГУСЕВА

Накануне в социальные сети попало видео, на котором пациентов кладут на койки в коридорах. На записи, опубликованной в паблике «Инцидент. Екатеринбург» все происходит в центральной городской больнице №7 на улице Вилонова, 33. В самом медучреждении признают: мест действительно не хватает. И все из-за того, что часть городских больниц перепрофилировали под ковидные госпитали. «Комсомолка» на условиях анонимности пообщалась с врачом нековидного госпиталя, чтобы из первых уст узнать, как обстоят дела в больницах.

- У нас многие уже ждут триггер, чтобы уйти из больницы, - рассказывает медик, - Например, если поднимут еще раз ночью, то я уволюсь. Или будет еще одна жалоба и уйду. Дежурства стали изматывающими. Сейчас, если час ночь поспал, то ты, считай, «схалявил». Потому что скорая помощь до 5-6 утра больных возит. На утро ты уже просто зомби. И с местами стало очень плохо. Врач приходит в приемник, видит 10 машин скорой, и ему реально страшно. Причем намного страшнее, чем бригадам. Потому что принимать больных некуда. У нас хирурги на этой неделе уже на каталки больных складывали. Из буфета сделали палату, больных кладут на каталки на колесах, на которых в операционные катают больных. Из Минздрава были указания укладывать больных чуть ли не на подоконники или отправлять домой, если до утра доживут.

В это же время, по словам врача, зарплата в нековидной больнице намного ниже, чем в «красной зоне».

- У нас увольняются люди, уходят или в никуда от усталости и отупения от такой работы, или в ковидные госпитали, - продолжает врач. – В реанимации нашей ЦГБ № 7, которая из нековидных практически одна на город, накануне дежурили один врач-реаниматолог и один ординатор первого года. И просвета впереди никакого. За последнее время у нас ушли 6 неврологов, 4 реаниматолога, гнойный хирург, терапевт, два хирурга абдоминальных. При этом есть врачи, которые не скрывают, что едут работать в красную зону в тот же Нижний Тагил и получают там по 250 тысяч и ни за что фактически не отвечают. А у нас стало очень много запущенных больных, терапевтически запущенных. Из-за того, что ни плановой, ни неотложной помощи сейчас по нековидному профилю практически нет. А кто ими будет заниматься? Еще прошлой зимой я как-то вышел со смены, шел по двору больницы и подумал – вот сугроб, лечь с ним рядом и замерзнуть. Потому что было такое ощущение, что ты один на всем белом свете, и тебе никто не поможет.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба Центральной городской больницы №7:

- Количество поступающих в стационар ЦГБ № 7 в неотложном и экстренном порядке пациентов превышает возможности больницы, в том числе имеющийся коечный фонд, в связи с перепрофилированием части больниц города под ковидные госпитали и увеличением количества хирургических больных, связанное в том числе с нарушением режима питания в нерабочие дни, - прокомментировали ситуацию в больнице.