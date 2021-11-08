В больнице Екатеринбурга пациенты лежат в коридорах

Когда в палате освобождается место, пациентов сразу переводят туда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в центральной городской больнице №7 на улице Вилонова, 33 не хватает мест. Некоторых пациентов кладут на койки в коридорах. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в самом госпитале.

- Количество поступающих в стационар ЦГБ № 7 в неотложном и экстренном порядке пациентов превышает возможности больницы, в том числе имеющийся коечный фонд, в связи с перепрофилированием части больниц города под ковидные госпитали и увеличением количества хирургических больных, связанное в том числе с нарушением режима питания в нерабочие дни, - прокомментировали ситуацию в больнице.

В ЦГБ №7 отметили, что не могут отказать в госпитализации по экстренным и неотложным показаниям. Для того чтобы оказать медицинскую помощь всем нуждающимся, в больнице устанавливают дополнительные койки вне палат.

- При освобождении мест в палатах отделения пациенты сразу же переводятся на свободные койки, - рассказали в медицинском учреждении.

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