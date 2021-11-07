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Общество7 ноября 2021 15:30

В Екатеринбурге начали реконструкцию Калиновского моста

Строительство мегаразвязки ждали десять лет
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
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Фото: из instagram-аккаунта Сергея Исаева

Фото: из instagram-аккаунта Сергея Исаева

В Екатеринбурга после десяти лет ожиданий подрядчики начали реконструкцию Калиновского моста.

Менять мост будут по принципу Макаровского. Сначала построят новые эстакады, а потом разберут мост. Движение там обещают не перекрывать.

- Контракт на реконструкцию моста у «Калины» был заключен еще на конкурсной основе. До этого подрядчик вел подготовительные работы, - рассказала пресс-секретарь мэрии Екатеринбурга Виктория Мкртчан.

Сейчас идёт первый этап реконструкции: строители занимаются выносом многочисленных коммунальных сетей. Но поскольку сетей много, активная фаза строительных работ, скорее всего, начнется только с 2022 года.

На реконструкцию моста из федерального бюджета в 2021 году было направлено 600 миллионов рублей.

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