В Екатеринбурге начали реконструкцию Калиновского моста

Фото: из instagram-аккаунта Сергея Исаева

В Екатеринбурга после десяти лет ожиданий подрядчики начали реконструкцию Калиновского моста.

Менять мост будут по принципу Макаровского. Сначала построят новые эстакады, а потом разберут мост. Движение там обещают не перекрывать.

- Контракт на реконструкцию моста у «Калины» был заключен еще на конкурсной основе. До этого подрядчик вел подготовительные работы, - рассказала пресс-секретарь мэрии Екатеринбурга Виктория Мкртчан.

Сейчас идёт первый этап реконструкции: строители занимаются выносом многочисленных коммунальных сетей. Но поскольку сетей много, активная фаза строительных работ, скорее всего, начнется только с 2022 года.

На реконструкцию моста из федерального бюджета в 2021 году было направлено 600 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мэрия Екатеринбурга: нужно порядка 4 миллиардов, чтобы отремонтировать аварийный Калиновский мост (подробнее)