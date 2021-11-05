Актера практически невозможно увидеть участником каких-либо передач Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

6 ноября известному народному артисту России Анатолию Васильеву исполняется 75 лет. В честь своего юбилея актер согласился на эксклюзивное интервью «Комсомольской Правде»-Урал. В нем звезда «Сватов» рассказал, почему ушел из сериала, о ссорес Федором Добронравовым, а также признался, почему уже шесть лет не соглашается пойти на интервью к известному телеведущему Борису Корчевникову.

Анатолия Васильева практически невозможно увидеть на различных телешоу и интервью. А все потому что актер всегда очень скептически относился к подобным программам. Анатолий Александрович открыто признается, что его постоянно приглашают на различные передачи и интервью, но он всегда наотрез отказывается. Исключением не стал и ведущий авторской программы «Судьба человека» Борис Корчевников. По мнению Анатолия Васильева, он слишком давит на своих гостей и задает очень личные вопросы.

- Боря Корчевников с канала «Россия 1» шесть лет за мной ходит. Ну почему бы мне к нему не пойти, правда? Ну не хочу, не могу, не тянет меня. Он ковыряет то, куда не положено лезть. Я ведь вижу его на экране, что он делает. Он старается, если можно просто раздеть человека. Я ведь вижу его на экране, что он делает. Он начинает: «А вот когда вы расстались, что вы почувствовали?», - говорит Васильев.

Также артист долгие годы не соглашается пойти на авторскую программу Андрея Малахова.

- В «Привет, Андрей» меня постоянно зовут. Но вы выдели, чтобы я когда-нибудь сидел там, за общим этим столом, улыбался. Этого никогда не будет. Я совершенно другой человек. Мне это просто не подходит, - уверяет актер.

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