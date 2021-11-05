Артист впервые за долгое время согласился на интервью эксклюзивно для «Комсомольской Правды». Фото: из архива Елены Фоминой

Народному артисту России Анатолию Васильеву 6 ноября исполняется 75 лет. За свою карьеру он успел сняться в более чем 50 фильмах, но особенно полюбился зрителю его герой-интеллектуал из сериала «Сваты». После ухода из проекта актер практически не дает интервью. Но для «Комсомолки» сделал исключение. Поговорили с ним и о «Сватах», и о папе-чиновнике, и, конечно, о предстоящем юбилее.

Свой юбилей актер отметит на Балтийском море с семьей и друзьями Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Анатолий Александрович, здравствуйте! Это Татьяна из «Комсомолки». Вас должны были предупредить о моем звонке, - бодро начинаю разговор.

- Знаю-знаю, зачем вы мне звоните, Танечка - прерывает меня Анатолий Васильев. - У меня сейчас телефон разрывается от звонков. Все приглашают на интервью к юбилею. Я никуда не иду. Когда начинаешь о себе рассказывать, ощущение, что жизнь уже подошла к концу. Это плохое предзнаменование, на мой взгляд.

- Но ведь повод-то хороший. Юбилей. 75 лет! Неужели справлять не будете даже в кругу семьи?

- А с близкими людьми, с семьей и друзьями - это уже другой разговор. Мы с женой и дочкой поедем праздновать на Балтийское море. А там нас уже ждут друзья. И 6 ноября мы все вместе отметим мой юбилей на палубе какого-нибудь крейсера, среди волн. Я без Балтики вообще жить не могу, и без моря. Мне надо обязательно от него заряжаться. Поэтому я с удовольствием отмечаю день рождения именно там.

- Можно сказать, что раз вы на море часто бываете, в этом секрет того, что вы так прекрасно выглядите?

- Секрет в том, что я очень люблю природу и активный отдых. И спортом занимаюсь. На самокате езжу. Только не на электрическом, а на настоящем самокате. Прогулки по 12 км – обязательно. Если не каждый день, то хотя бы несколько раз в неделю. На велосипеде весь день могу гонять с удовольствием. А зимой расчищаю каток, чтобы с друзьями играть в хоккей. Обожаю кататься на коньках с детства.

Первой игрушкой Анатолия Васильева был танк Т-34. Фото: безбородова Кристина

«ЖИЛИ КАК ВСЕ, БЕЗ РОСКОШИ»

- Если говорить о детстве, вы родились в Нижнем Тагиле. Этот промышленный городок остался у вас в памяти?

- Мы с родителями переехали из Нижнего Тагила, когда мне было три года. Но с этим городом меня очень многое связывает. На Уральском танковом заводе работали и познакомились мои мама с папой. Им было всего 13-14 лет. Они трудились там во время войны, что называется, ковали победу в тылу. Работали в три смены. Это было очень тяжелое время, но тогда так вся страна жила. А самой первой моей игрушкой был танк Т-34. Он был большой, у него снималась башня и там у нас хранились облигации. Я нашел его на улице и забрал, а потом в войнушку играл сам с собой. У нас у всех тогда ничего не было. Никаких игрушек после войны. Ничего.

- Но ведь ваш отец был чиновником. Он же мог обеспечить семью.

- Это уже намного позже было. Мой отец сначала работал на заводе в Нижнем Тагиле, потом на Брянском машиностроительном заводе. Он всегда был очень умным и инициативным. Поэтому его заметили и предложили должность в партийных органах. Он был депутатом Верховного Совета в СССР. Но в то время чиновники были совсем другими, они не воровали, не обманывали. Единственное, что у нас было – это обычная государственная дача: скромный домишко на три комнаты. Роскоши не было. Жили как все. Однажды мой отец помог кому-то, а тот человек, зная, что мой батя любит охоту, принес ему ружье в подарок. Мой отец был крайне возмущен. Он это рассматривал, как взятку, говорил товарищу: «Как ты мог? Нет, дорогой друг, нельзя так!».

О том, что мечтает стать актером, Васильев понял на уроке литературы, когда учился в техникуме. Фото: из архива Елены Фоминой

- Наверное, папа-чиновник не сильно был рад, когда вы решили стать актером?

- Я вообще круто поменял свою жизнь, когда решил стать актером. Я ведь учился в Машиностроительном техникуме, должен был быть технарем. И вот третий курс. Учиться оставалось 1,5 года. У нас был урок литературы. И наш преподаватель, удивительная женщина, предложила нам прочитать пьесу Чехова «Вишневый сад» по ролям. Мне досталась роль Лопахина. Я читаю, а реакция у аудитории потрясающая: человек 30 и все хохочут, удивляются. И когда мы вышли на перерыв, все начали говорить: «Да! У нас на курсе появился артист!». А мне и самому читать пьесу очень понравилось. После этого я и решился пойти в народный театр в Брянске, где окончательно влюбился в профессию.

- И все-таки, как отреагировал ваш отец?

- Папа, когда узнал, что я хочу быть актером, мне твердо сказал: «Значит, бросаешь техникум? Мне это очень обидно». Он не одобрил мое решение. И я не бросал ни техникум, ни мечту стать актером, а это было очень трудно. В народном театре нашим руководителем был заслуженный артист брянского драматического театра Михаил Толпегин. Однажды он подошел ко мне и сказал, что я должен поехать поступать в театральный институт в Москву. Я боялся говорить об этом отцу. Тогда Михаил Михайлович сам пришел к нам домой и объявил: «У вашего парня есть талант, и он не должен его погубить». А когда я поступил во МХАТ, сразу отправил телеграмму: «Есть, поступил!». Тогда все уже, конечно, были за меня рады.

Анатолий Васильев в спектакле «Мужчины по выходным». Фото: из архива Елены Фоминой

«ИХ ИНТЕРЕСОВАЛИ ДЕНЬГИ»

- Нельзя не поговорить с вами про сериал «Сваты». Вы ушли из него в 2010 году, после съемок в четвертом сезоне. Жалели об этом поступке?

- Ни разу не пожалел!

- А почему вы все-таки ушли из проекта?

- Мы могли сделать сериал лучше, поднять его на новый уровень. Я говорил: «Ребята, есть такие режиссеры как Данелия, Эльдар Рязанов, у которых есть и умные, и смешные, и в то же время драматические вещи. Надо с них брать пример, и народ потянется к нам еще сильнее». Там ведь такое можно было наворотить в историях с героями. Но меня не услышали. Режиссеры и сценаристы отвечали мне, что их все устраивает. Думаю, их просто интересовали деньги. Поэтому я им сказал: «Давайте дальше без меня».

- Говорят, конфликт был не только с режиссерами и сценаристами, но и с коллегой по работе актером Федором Добронравовым…

- Никакого конфликта с Федей у нас не было. Я бы, конечно, хотел видеть Федю и в другом качестве, но в чем он силен, в том он и работает. Я имею ввиду комедийный жанр. Я ушел из сериала только из-за сценария. Мне уже не нравился тот юмор, который нам прописывали сценаристы. А с Федей у нас отличные взаимоотношения.

- Писали, что вам не нравилось, что герой Добронравова все время подкалывает вашего персонажа. Но ведь в первых четырех сезонах юмор был построен по той же концепции. Почему вы решили уйти только после четвертого сезона?

- Это все тоже придумано кем-то в Интернете. Этого ничего не было. Да, мне юмор больше нравится в первом сезоне. Но первый сезон вообще снимал другой режиссер Юрий Морозов. Об этом даже никто и не знает! Это он своей идеей покорил зрителей. Помню, мы приезжаем на съемки второго сезона, а его нет. Нас никто об этом не предупреждал, а могли бы. И только потом через какое-то время я встретил его случайно на вокзале. Но он так и не признался из-за чего так резко ушел из проекта. Ну а раз я уже согласился на дальнейшие съемки, то дошел до четвертого сезона. А потом мне просто стало обидно, что меня не послушали.

- Скоро на экраны выходит 7 сезон. Писали, что вы вернулись в проект?

- Я не знаю, откуда пошел этот слух. Это совершенно не правда. Для меня это уже давно пройденный этап жизни.

Анатолий Васильев уже шесть лет отказывает Борису Корчевникову в интервью Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

«НЕ ЛЮБЛЮ ДАВАТЬ ИНТЕРВЬЮ»

- И все-таки, почему же вы всем отказываете в интервью? Зритель вас очень любит.

- Вот, например, Боря Корчевников с канала «Россия 1» шесть лет за мной ходит. Ну почему бы мне к нему не пойти, правда? Ну не хочу, не могу, не тянет меня. Он ковыряет то, куда не положено лезть. Он старается просто раздеть человека. Начинаются эти вопросы: «А вот когда вы расстались, что вы почувствовали?». В «Привет, Андрей» меня постоянно зовут. Но вы выдели, чтобы я когда-нибудь сидел там, за общим столом, улыбался. Этого никогда не будет. Я совершенно другой человек. Мне это просто не подходит. Вот Олег Александрович Стриженов – самый настоящий народный артист Советского Союза. Это вообще лицо 50-х-70-х. Он на интервью никогда не пойдет, чтобы показывать все время где-то свою мордашку по телевидению или даже печататься просто. Вот таких я мужиков уважаю: талантливых, великих, любимых народом.

- К вам часто подходят поклонники, чтобы взять автограф, сфотографироваться или просто пообщаться?

- Да, люди очень часто подходят и пишут мне, и фотографии мои присылают. А когда выходишь на улицу, пока дойдешь до театра, столько хороших слов услышишь. Лет пять назад один мужчина подошел ко мне на улице, схватил меня за руки, оттащил в сторону, прижал и чуть не плача: «В фильме «Экипаж» вы показали мою судьбу».

- Вас такие ситуации не утомляют?

- Меня это иногда утомляет, но я не подаю виду. Я не имею права. Человек подходит ко мне с таким добром, с таким участием, с такой душой. Ну это невозможно – в ответ как-то нагрубить, сказать «Да иди-иди, я занят».

Зато своим поклонникам звезда сериала «Сваты» никогда не отказывает в общении и автографах Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

- Ваши дети и внуки смотрят фильмы с вашим участием? Что говорят?

- Да, они говорят, что я гений. Но я думаю, что они шутят. Поэтому и я скромно отвечаю им: «Да, я – гений». Кстати, недавно мне предложили сыграть в сказке для детей. Я этого никогда еще не пробовал. Я буду играть фонарь в фильме по произведению Г.Х.Андерсена «Старый уличный фонарь». Съемки будет проходить в городе Выборг. Но они пока только планируются, поэтому говорить много об этом проекте пока рано.

- Чтобы вы могли сказать читателям «КП», которые вас очень любят?

- Я бы хотел передать читателям «Комсомольской Правды», тем, кто меня любит, и даже тем, кто меня не любит, что я всех вас обожаю. Это моя профессия. Я для вас живу и работаю. Всех люблю и всех обнимаю.

СПРАВКА «КП»

Анатолий Александрович Васильев - советский и российский актёр театра и кино, народный артист России. Родился 6 ноября 1946 года в Нижнем Тагиле. Окончил Школу-студию МХАТ. Работал в Театре Сатиры, в Театре Советской армии. С 1995 года играет в театре имени Моссовета. Первой женой актера была народная артистка Российской Федерации Татьяна Васильева. Они прожили вместе 10 лет до 1983 года. В браке у пары родился сын Филипп Васильев, у которого сейчас трое детей. С 1991 года Анатолий Васильев женат на Вере Васильевой. У них есть дочь Варвара. За 52 года актерской карьеры Анатолий Васильев снялся более чем в 50 фильмах. Это «Крик гагары», «Корпус генерала Шубникова», «Михайло Ломоносов», «Любимая женщина механика Гаврилова» и другие. Но наибольшую популярность артисту принесли роли в фильме «Экипаж» и сериале «Сваты».