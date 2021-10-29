Уральцы удивили весь мир. Фото: коллаж Алексей Булатов/Анатолий Жданов

Российское издание «Книги рекордов Гиннеса» вышло лишь в 1988 году. С тех пор в нее попало множество уникальных достижений, авторами которых были и уральцы. Среди них мотоциклисты из Ирбита, канатоходец из Екатеринбурга и даже первый президент России Борис Ельцин. И за каждым этим рекордом стоит своя уникальная история.

На выборах Борис Ельцин набрал больше 5 миллиона голосов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ГЛОСУЙ ЗА ЕЛЬЦИНА

Удивительно, но первый президент России Борис Ельцин тоже умудрился попасть в Книгу рекордов Гиннеса. В 1989 году на выборах в Верховный Совет СССР за него проголосовали 5 118 745 человек из 5 722 937 официально зарегистрированных избирателей москвичей. Это 89,44% из всех проголосовавших. Этот рекорд был внесен в книгу в 1990 году, как наибольшее число голосов, отданных за одного кандидата. Тогда его ближайшему сопернику удалось собрать лишь 392 633 голоса.

Подсчет голосов на избирательном участке 77/750 Калининского района Москвы. 26 марта 1989 год. Фото: Артем Бардин

- В 1990 году Борису Ельцину английские издатели пожелали передать Диплом и Книгу, где рекорд был зафиксирован, а также провести телетрансляцию вручения, - рассказывает научный сотрудник музея Ельцин Центра Артем Бардин. - Однако в нашем архиве имеется только само официальное письмо с приглашением. Скорее всего, Борис Николаевич по политическим соображениям не стал учувствовать в торжественной церемонии или у него банально не было на это времени, ведь он к тому моменту стал Председателем Верховного Совета РСФСР.

Артем предполагает, что сама книга с дипломом сейчас находятся в российском издательстве «Книги рекордов Гиннесса».

Команда рекордсменов Гиннесса. Слева направо: Константин Матвеев, Александр Буланов, Анатолий Бекишев. Фото: Александр Буланов

СРАЗУ ТРИ РЕКОРДА ГИННЕСА ЗА ДЕНЬ

Уральский город Ирбит известен производством мотоциклов «Урал». Сейчас в нем также находится единственный в России музей мотоциклов, имеющий статус государственного. А в 1992 году мотоциклисты из Ирбита установили сразу три рекорда Гиннесса за один день.

Первый рекорд поставил Константин Матвеев, который 8 часов и 14 минут ехал по стадиону на мотоцикле в положении «с поднятой коляской». То есть коляску «Урала», весом 93 килограмма, он держал в одной руке.

Следом за ним другой житель Ирбита Владимир Глухих проехал на мотоцикле задним ходом 8 часов 47 минут.

А третий рекорд поставили Александр Буланов и Анатолий Бекишев. Они вдохновились поступком Матвеева, но решили усложнить себе задачу. С поднятой коляской они проехали без остановки 24 часа. Мотоцикл заправляли на ходу!

Старт мотомарафона, 1993 год. Фото: Александр Буланов

- Нам тогда лет под 40 было, молодые еще, - рассказывает Александр Буланов, ныне директор музея мотоциклов в Ирбите. - Мы с моим другом Толей были мастерами спорта, чемпионами России. Сил и рвения – хоть отбавляй. Вот и решили сделать самим себе вызов. Но самой главной задачей всех рекордов было проверить наши мотоциклы, которые ни на секунду не останавливались во время установления рекордов.

Все три рекорда были зафиксированы делегацией Гиннесса, и мотоциклисты вторыми на Урале, после Бориса Ельцина, попали в печатное издание «Книги рекордов Гиннесса».

Мотоциклисты из Ирбита перед стартом мотомарафона 1993 г. Фото: Александр Буланов

Однако этого спортсменам показалось мало и уже в 1993 году они установили четвертый рекорд. Александр Буланов, Константин Матвеев и Анатолий Бекишев проехали на «Урале» 18 суток без остановок. Но на этот раз уже без поднятой коляски, так как ехали они втроем. За это время ирбитчане преодолели более 25,505 тысяч километров.

- Сам мотоцикл вообще не останавливался, а мы по очереди на ходу сходили с него, чтобы поспать, покушать, отдохнуть. Ехали мы со скоростью 50 км/час. Это оптимальная скорость, чтобы мотоцикл выдержал такое расстояние. И наш железный конь блестяще с этим справился. Так мы установили еще один мировой рекорд, - рассказывает Александр Буланов.

Вручение сертификата «Книги рекордов Гиннесса» ирбитскому атлету Аркадию Юдину. Фото: Евгений Юдин

УРАЛЬСКИЙ БОГАТЫРЬ

Широко известный во всем спортивном мире атлет из Ирбита Аркадий Юдин всю свою жизнь занимался гиревым спортом. Атлет принимал участие в множестве соревнований российского, европейского и мирового масштаба.

В 2011 году за одну минуту атлет 65 раз толкнул 10-киллограмовую гирю и завоевал первенство на всемирной Олимпиаде по поднятию тяжестей. Тогда Аркадий Николаевич установил абсолютный рекорд, выиграв у всех участников независимо от возраста и весовой категории, хотя ему на тот момент был 71 год.

Аркадий Николаевич с самого детства занимался спортом. Фото: Евгений Юдин

Но самым знаменательным в спортивной карьере атлета стало соревнование под названием «300 спартанцев», благодаря которому он попал в книгу рекордов Гиннесса. В 2013 году на соревнованиях 300 гиревиков со всего мира выполняли толчок, длинный цикл и жим двух гирь весом 10 кг в течение 30 минут. Ирбитский мастер спорта выполнил это упражнение 30 раз и установил мировой рекорд, который был зафиксирован официальным представителем штаб-квартиры мировых рекордов Гиннесса, приглашенным на чемпионат. Тогда Аркадию Николаевичу вручили медаль и сертификат, в котором говорится, что он занесен в книгу рекордов Гиннесса.

- Отец с самого детства занимался спортом. За всю жизнь он где только не участвовал. И на чемпионатах мира выигрывал не раз, - вспоминает сын Николая Юдина Евгений. - Мне кажется, попасть в книгу рекордов Гиннесса для него не было чем-то особенным, потому он гордился всеми своими достижениями одинаково.

Пять лет назад Николай Юдин умер. Ему был 81 год.

ВЛАСТЕЛИН КОЛЕСА

В 2015 году известный ведущий из Екатеринбурга Евгений Захаров установил мировой рекорд по продолжительности катания на колесе обозрения. Он катался на нем почти 53 часа. Главная задача была – не спать. В этом екатеринбуржцу помогали его друзья и другие люди, которые свободно заходили к нему, общались и развлекали. В каждом часе у главного героя эксперимента было по пять минут для того, чтобы выйти с аттракциона. Этим правом он воспользовался 7 раз.

- Идею мне предложили друзья. Они знают, что я легко соглашаюсь на любую движуху, - рассказывает Евгений. - Ночью колесо не работает. Но ради рекорда было сделано исключение, колесо оставили включенным. Более того, я его мог останавливать в любой момент, чтобы выпустить людей и запустить новых в кабинку. Был таким властелином колеса, - улыбается Евгений.

Изначально этот рекорд планировался как рекламный проект, чтобы привлечь внимание к колесу обозрения. Цель была достигнута. Во время установления рекорда из кабины Евгения велась прямая трансляция, которую в итоге посмотрело 150 тысяч человек.

в кабину к Евгению Захарову заходили все желающие, некоторые даже приносили подарки. Фото: Евгений Захаров

Евгений делится, что всего один раз за это время ему захотелось спать. Это было спустя первые 48 часов.

- Тогда я выпил дозу таурина, который обычно содержится в энергетиках, только я выпил концентрированную и продолжил бодрствовать, - говорит ведущий.

Как рассказал Евгений, полный круг колесо обозрения совершает за 12 минут, за час происходит 5 оборотов. Таким образом, за время эксперимента колесо совершило 260 оборотов.

- Зрителей во время трансляции было много, кто-то присылал, другие устраивали сюрпризы. Ко мне в кабину заходил саксофонист, гитарист. Приезжали люди из других городов. Ребята из Серова сказали, что, когда увидели онлайн-трансляцию, сразу сели в тачку и поехали, потому что это круто, и они захотели прикоснуться к этому рекорду, - радостно рассказывает Евгений.

Максим Кагин готовился к рекорду шесть лет. Фото: Максим Кагин

Канатоходец из Екатеринбурга Максим Кагин установил мировой рекорд, пройдя по канату дистанцию в 245 метров между башнями «Москва-сити» на высоте 350 метров. Соревнования на высоте проходили в сентябре 2019 года. Ребята решились пройти между южной частью комплекса «ОКО» и небоскребом Neva Towers, а фиксировать победу приехали представители Книги рекордов Гиннесса.ХОДИЛ ПО КАНАТУ НА ВЫСОТЕ

Тогда вместе с Максимом в соревнованиях приняли участие еще 7 других канатоходцев. Кагин преодолевал дистанцию последним, но ему единственному удалось пройти по стропе в обе стороны и финишировать первым без падений. Так он установил мировой рекорд.

Ранее в «Комсомолке» выходило интервью с рекордсменом, в котором он рассказал о том, как начал заниматься хайлайном и как решился залезать на такую высоту.

На высоте 350 метров открывается целый мир. Фото: Максим Кагин

Максим признается, что побить собственный рекорд хочется всегда, но для этого нужно долго и упорно тренироваться. К рекорду Гиннесса екатеринбуржец готовился шесть лет.

- Этим рекордом я, конечно, горжусь до сих пор. Но лично для меня он не самый значимый. В Дагестане, например, прошел дистанцию в 666 метров, она была меньшей высоте, но для меня намного сложнее.

Сейчас спортсмен вспоминает о своем достижении с ноткой радостной ностальгии.

- Не верится даже, что уже два года прошло, - говорит Максим. - Когда ты проходишь стропу, можешь испытать сразу целый спектр эмоций. Это может быть, восторг и замирание духа, так и, наоборот, безмятежность и легкость. Ты можешь быть предельно сосредоточен и сконцентрирован, а можешь быть таким свободным от всего происходящего. Там, на высоте, тебе открывается целый мир.

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