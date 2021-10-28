Мой человек бросил меня, но я все равно буду его любить. Фото: социальный проект «Вещь добра»

В Екатеринбурге организаторы проекта «Вещь добра» совместно с приютом для бездомных собак «Счастье в дом» сняли трогательный ролик, который показывает, что животные, как и люди, умеют любить, переживать, и что они всегда нуждаются в заботе и поддержке.

Человек разбил мою любимую вазу, но главное, что он не поранился. Фото: социальный проект «Вещь добра»

Создатели ролика ставят животных на место людей, показывая, насколько преданными могут быть эти существа. В видео кадры пушистых любимцев под трогательную музыку сменяются простыми, но такими важными надписями.

- Человек разбил мою любимую вазу, но главное, что он не поранился. Мой человек агрессивный, но я его воспитаю. У моего человека нет ноги, но для меня он – целая вселенная, - говорится в ролике.

Мой человек бросил меня, но я все равно буду его любить. Фото: социальный проект «Вещь добра»

- Мы собрали образы для подопечных приюта из одежды и аксессуаров, сданных вами в проект. В реальной жизни животные не носят пиджаков и не могут говорить: рассказать о своих переживаниях, своей боли или любви к нам, но они совершенно точно все это чувствуют, своими большими теплыми сердцами, - рассказывают создатели «Вещи добра» в социальных сетях.Также создатели проекта устроили яркую фотосессию, для которой примерили на животных человеческие костюмы, показывая, что за каждым образом, стоит своя, порой очень грустная, история собаки.

Мой человек боится салютов, поэтому я их не покупаю. Фото: социальный проект «Вещь добра»

Авторы не только одели своих питомцев, но и рассказали небольшую историю о каждом участнике. Например, Флоки когда-то служил в цирке, из-за пандемии собак раздали, и он лишился дома и работы. Крисмас нашли в канун рождества с тремя огнестрельными ранениями, а Лигиту нашли вместе со своими щенками на свалке. Каждая судьба питомца уникальна, и каждая способна растрогать до глубины души.

Создатели проекта призывают любить своих животных, прийти домой и обязательно обнять их, поиграть с ними. А если пушистого друга нет, то всегда можно взять его в приюте.

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