Их судьбы уникальны: в Екатеринбурге бездомные собаки в человеческой одежде стали участниками фотосессии

Фото: социальный проект "Вещи добра"

В Екатеринбурге бездомные собаки стали участниками необычной фотосессии для социального проекта «Вещь добра». Его создатели пытаются донести до людей простую мысль: четвероногие питомцы - это такие же жители планеты Земля, как и мы с вами.

Фото: социальный проект "Вещи добра"

Подопечных приюта одели в человеческую одежду, таким образом, вещи, помогающие человеку самовыражаться, раскрывать свою личность, сами стала характерным персонажем.

Фото: социальный проект "Вещи добра"

- Мы собрали образы для подопечных приюта из одежды и аксессуаров, сданных вами в проект. В реальной жизни животные не носят пиджаков и не могут говорить: рассказать о своих переживаниях, своей боли или любви к нам, но они совершенно точно все это чувствуют, своими большими теплыми сердцами, - рассказывают создатели «Вещи добра» в социальных сетях.

Фото: социальный проект "Вещи добра"

Авторы не только одели своих питомцев, но и рассказали небольшую историю о каждом участнике. Например, Флоки когда-то служил в цирке, из-за пандемии собак раздали, и он лишился дома и работы. Крисмас нашли в канун рождества с тремя огнестрельными ранениями, а Лигиту нашли вместе со своими щенками на свалке. Каждая судьба питомца уникальна, и каждая способна растрогать до глубины души.

Фото: социальный проект "Вещи добра"

Создатели проекта призывают любить своих животных, прийти домой и обязательно обнять их, поиграть с ними. А если пушистого друга нет, то всегда можно взять его в приюте.