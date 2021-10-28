Почему лебеди из старых шин опасны для здоровья, и куда девать ненужные покрышки

Фото предоставлено пресс-службой ЕМУП «Спецавтобаза»

Во дворах Екатеринбурга у мусорных контейнеров все чаще можно заметить свалки из старых шин. Это автомобилисты повыбрасывали их, когда перешли с летней на зимнюю резину. А между тем делать так не просто нельзя, но и опасно.

- Изношенные покрышки не относятся к бытовому мусору, выбросить на контейнерную площадку их нельзя, - объясняет Светлана Сергеева, начальник экологической службы ЕМУП «Спецавтобаза». - Это отходы четвертого класса опасности. Они легко воспламеняются и биологически не разлагаются.

Подходить к отработавшим свое покрышкам творчески и превращать их, например, в дворовых лебедей тоже не рекомендуется. Такие «птицы» выделяют токсины. По этой же причине пытаться сжечь покрышки тоже не стоит – при нагревании резина отравит окружающую среду большим количеством вредных веществ. Старые шины можно только сдать на утилизацию. Например, «Спецавтобаза» принимает их. За полгода автомобилисты принесли им уже 1939 автопокрышек. Это 32 тонны. За один только сентябрь они приняли 554 штуки.

- Отработанные шины передаются в нижнетагильский центр утилизации отходов «ЦГС», где их перерабатывают в мелкодисперсную крошку, которую применяют при строительстве и ремонте дорожных покрытий, а также при производстве кровельных гидроизоляционных материалов, - добавляет Светлана Сергеева.

Фото предоставлено пресс-службой ЕМУП «Спецавтобаза»

КУДА СДАТЬ СТАРЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ШИНЫ

Адрес: ул. Посадская, 3 (здесь и работает пункт приема покрышек у «Спецавтобазы»)

Время работы: ежедневно с 08.00 до 20.00.

Сайт: sab-ekb.ru (В разделе «Как утилизировать шины» можно узнать об услуге подробнее)

Телефон: 8-800-775-0096 («Горячая линия»)

Важно: отправляясь сдавать покрышки, не забудьте взять с собой паспорт или хотя бы водительское удостоверение.