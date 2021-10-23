Обещали поставить прививку от COVID-19: на Урале мошенницы украли у 83-летней бабушки полмиллиона

Бабушке пообещали прислать домой медбригаду для введения вакцины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сысертском районе две женщины попали к 83-летней бабушке в квартиру по улице Коммуны под предлогом обсудить приезд медицинской бригады для вакцинации от коронавируса на дому и украли крупную сумму денег. Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в Свердловской области такой случай зафиксирован впервые.

- Пока «липовый» врач агитировала на кухне бабушку, вторая аферистка, которая оставалась на лестничной площадке, воспользовавшись тем, что дверь квартиры была не заперта, незаметно прошла в спальню, перевернула постельное белье, а не найдя заначки, заглянула в шкаф, где в кармане халата обнаружила и похитила полмиллиона рублей, отложенные на «черный день», - рассказал Валерий Горелых.

Забрав бабушкины накопления, она также незаметно вышла из квартиры. Вторая женщина тем временем заверила пенсионерку, что в понедельник к ней домой придет бригада медиков, чтобы поставить прививку от коронавируса и пошла догонять свою напарницу. Вскоре бабушка заметила отсутствие денег, поняла ,что впустила в дом злоумышленниц и обратилась к полицейским.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности «медработниц», чтобы привлечь их к уголовной ответственности.

Глава пресс-службы регионального главка МВД в очередной раз призвал жителей региона не открывать дверь незнакомым людям и проверять действительно ли они являются работниками тех организаций, которые называют, пытаясь проникнуть в квартиру.

- Кем бы не представлялись незваные гости - врачами, соцработниками, представителями пенсионного фонда, газовиками, сотрудниками ФСБ, МВД, СКР, прокуратуры или любых других служб и ведомств, потратьте минутку на звонок, чтобы уточнить являются ли визитеры теми, за кого себя выдают, - отметил Валерий Горелых. - Лишь убедившись, что перед дверью стоят не аферисты, можно ее открыть. Этот простой совет нужно в обязательном порядке донести до своих родных и близких, особенно до пожилых людей.