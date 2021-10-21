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Происшествия21 октября 2021 20:36

Трое жителей Екатеринбурга похитили в Москве своего земляка и требовали у него шесть миллионов

Полицейским удалось освободить бармена из Свердловской области
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Как оказалось, двое уральцев из криминальной троицы уже были судимы

Как оказалось, двое уральцев из криминальной троицы уже были судимы

Фото: Василий Вахрин

Полиция Москвы задержала трех жителей Екатеринбурга, которые похитили на территории столицы своего земляка и вымогали у него крупную сумму денег. Злоумышленники подкараулили свою жертву около подъезда жилого дома на улице Раевского. Как оказалось, это был бармен из Свердловской области.

Угрожая молодому человеку травматическим пистолетом, они избили его, а позже пришли в квартиру, которую он снимал. Здесь они забрали 180 тысяч рублей и мобильный телефон, однако этого им показалось мало, поэтому они посадили парня в машину и увезли в неизвестном направлении.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека» и «Вымогательство»

Возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека» и «Вымогательство»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В течение трех дней с целью конспирации они перевозили молодого человека по разным адресам на территории Москвы и Московской области, избивали и вымогали шесть миллионов рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России.

Полицейским удалось выйти на след похитителей и освободить заложника. Как оказалось, двое уральцев из криминальной троицы уже были судимы. Возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека» и «Вымогательство».

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