«Испугалась за будущего ребенка»: На Урале беременную женщину покусала до крови собака, сорвавшаяся с цепи

Пострадавшая в окровавленных джинсах отправилась к врачам. Фото: предоставлено героиней публикации

В Березовском собака с цепью на шее накинулась на женщину и искусала ее до крови. Анна находится на пятом месяце беременности и работает ведущим инженером на местном предприятии. В тот день, 19 октября, она возвращалась домой с работы. Когда на нее выскочила собака, она шла по тротуару мимо частного сектора. Сначала животное укусило ее за руки, а после вцепилось в ногу.

- Большая, длинношерстная собака типа овчарки бежала мне навстречу. Сначала у меня был меня ступор, а потом испугалась, когда увидела ногу в крови. У меня был шок и страх за себя, за будущего ребенка. Я даже и не ожидала, что собака так бросится. Вцепилась сначала в левую руку. После чего в правую. Потом, вцепилась в ногу и прокусила джинсы. У меня левая голень была укушена до крови, а на руках ссадины. Я закричала начала, бить ее сумкой, - поделилась с «КП-Екатеринбург» Анна.

Девушка вынуждена была обратиться в травмпункт. Фото: предоставлено пострадавшей

Девушка рассказала, что разъяренного пса смог усмирить только хозяин. Однако он никак не отреагировал на травму, которую собака ей причинила.

- Все происходил рядом с домом на Щорса № 22. Хозяин, дедушка, сначала ходил по двору. А потом подозвал собаку к себе. Он ее завел за калитку и дверь закрыл. Я закричала на него. Но он не отреагировал, - возмущается женщина. – Возможно, он видел все. Но я спиной к калитке стояла. Мимо проезжала девушка, она увидела произошедшее. Отвезла меня на своей машине в больницу, но там из-за ковида меня не приняли. Тогда девушка вызвала мне скорую. Врачи увезли в травмпункт №23. Муж с работы примчал ко мне, и мы сами отправились в Березовское отделение полиции.

Фото: предоставлено пострадавшей

В травмпункте Анне оказали необходимую помощь и забинтовали раны. Прививку от бешенства ей не поставили, так как она в положении. Врачи не стали открывать больничный лист Анне, хотя нога болит и она хромает из-за травмы.

Женщина подала заявление в полицию, но сотрудники еще не связывались с ней. Муж предлагал Анне подать заявление в суд, но она считает это нецелесообразным. Так как хозяин животного может просто проигнорировать повестку. Женщина обеспокоена тем, что собака покусает других прохожих. Поэтому она сделала, в том числе, пост-предупреждение в паблике «Сила Березовского в людях».

Укол от бешенства ставить не стали - девушка в положении. Фото: предоставлено пострадавшей

В ГУ МВД по Свердловской области рассказали, что по данному факту проводится проверка.

- Потерпевшая женщина написала заявление в органы внутренних дел по городу Березовскому. Сейчас по данному факту полиция проводит проверку, - прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, что в Екатеринбурге в июне на пятилетнего мальчика напала собака в подъезде. С владельца взыскали 10 000 рублей в пользу ребенка.