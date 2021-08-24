В Екатеринбурге малышу, на которого напала собака, заплатят 10 тысяч

Пес бросился на ребенка и укусил, когда мальчик спускался с папой по лестнице
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге пятилетнему малышу, на которого напала собака, заплатят компенсацию морального вреда. Инцидент произошел 6 июня 2021 года в подъезде дома по проспекту Космонавтов, 58. Пес породы кане-корсо бросился на ребенка и укусил, когда мальчик спускался с папой по лестнице. Малыш сильно испугался.
- Прокуратура Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга в целях возмещения ребенку причиненных нравственных и физических страданий в интересах несовершеннолетнего направила в суд иск о взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда, - рассказали в прокуратуре по Свердловской области.
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования прокурора и взыскал в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.
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