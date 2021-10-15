Гаишники доставили мужчину в приемный покой больницы, но спасти жизнь водителю не удалось. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Нижнего Тагила проводит проверку в отношении двух сотрудников дорожно-постовой службы из-за смерти 62-летнего пенсионера. Как стало известно «КП»-Екатеринбург, утром 12 октября в селе Николо-Павловское был остановлен водитель Skoda Octavia. Сотрудники ГИБДД обратили внимание на нарушение правил перевозки пассажиров, а затем стали проверять мужчину на наличие неоплаченных штрафов.

Во время разбирательства водитель попросил вызывать бригаду скорой помощи.

- Мужчине резко стало плохо. Гаишники пригласили в патрульный автомобиль его сына. Тот пояснил, что у отца проблемы с сердцем, и он уже перенес два инфаркта и имел ишемическую болезнь сердца, - рассказал «Комсомолке» осведомленный источник.

Инспекторы приняли решение самостоятельно доставить пенсионера в приемный покой больницы № 2. Через час мужчина скончался.

- История, о которой идет речь, не носит криминальный характер. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято решение в установленном законом порядке, - отметил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Свою проверку проводят и следователи Следственного комитета. Как сообщил пресс-секретарь регионального СКР Александр Шульга, точную причину смерти человека установит судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, что в Екатеринбурге арестовали майора полиции, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Следствие считает, что он украл золотую цепочку за 250 тысяч рублей с трупа мужчины.