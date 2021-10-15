Вячеслав Бутусов на шоу "Вечерний Ургант" Фото: Первый канал

15 октября известному рок-музыканту Вячеславу Бутусову исполняется 60 лет. В преддверии дня рождения певец побывал в гостях на шоу Ивана Урганта. В начале программы музыкант презентовал и подарил Ивану виниловую пластинку нового альбома «Алллилуия», признался, что в последнее время активно занимается йогой и пишет симфоническую музыку. Так к юбилею Валерий Фокин доверил Бутусову написать музыку на пьесу Бориса Акунина к 265-летию Александринского художественного театра.

Также певец рассказал, что последние 20-30 лет отмечает дни рождения в кругу семьи, которая с каждым годом становится все больше.

- Теперь меня уже внуки поздравляют, - гордо говорит музыкант.

На вопрос Ивана о самом необычном дне рождении Бутусов с улыбкой на лице, вспомнил о том, что съемки клипа на песню «Что такое осень» свалились на него, как снег на голову, прямо в его день рождения. А также певец признался, что именно этот клип, который стал культовым, был снят в отсутствии света и профессиональной съемочной команды.

- Был такой смешной день рождения у меня, когда мы еще жили в Петербурге на Лиговке. Тогда еще не было мобильных телефонов, и вдруг в дверь позвонили, и на пороге я увидел Юру Шевчука, - рассказывает Бутусов. - А в фартуке, с ножиком, режу салат на кухне. И тут заходит Юра, причем не один, и я понял, что что-то серьезное произошло. И он мне говорит: «Собирайся, мы сейчас встречаем Костю Кинчева и едем в Царское село снимать клип. Ну, я Юру не стал предупреждать, что у меня день рождение. А он, наверное, и не знал.

15 октября 2021 Вячеславу Бутусову исполнилось 60 лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бутусов вспоминает, что в тот день по техническим причинам они долго не могли начать съемки клипа.

- Я очень нервничал, потому что происходила задержка техники. Съемка оттягивалась, мы сидели на лавочке в Александровском парке. Прошло часа три, наверное, все лихтвагены ленфильмовкие свернулись, собрали всю технику и уехали, по причине того, что время закончилось. А мы втроем остались на лавочке, - вспоминает рок-музыкант. - И Борис Деденев, который был режиссером, в порыве страсти схватил вот этот огромный Betacam (марка видеокамеры, - при. ред.), и побежал с ним снимать, а Юра Шевчук договорился с ребятами, которые проходили мимо с балалайкой, так назывались переносные магнитофоны, где-то нашли кассету, включили в этот магнитофон и в таком режиме оперативно сняли клип.

Также Вячеслав Бутусов рассказал и о предстоящих юбилейных концертах, которые состоятся 23 октября в Петербурге и 6 ноября в Москве в Крокус Сити Холле.

- Сейчас я даже задаюсь вопросом, а смогли бы мы успеть, если бы у нас этот концерт не передвигали регулярно. Но, тем не менее получилось так, что концерт, который должен был быть посвящен выходу пластинки «Аллилуия» совместился с 60-летием и таким образом в предстоящем концерте поучилось такое нагромождение дат и событий, - делится музыкант. - Этот концерт представляется мне грандиозным еще по той причине, что это будет усилен сценографией, которую делает сила света.

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