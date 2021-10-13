«Чем он хуже других?»: в Нижнем Тагиле женщину с сыном-инвалидом не пустили в салон автобуса

Фото: предоставлено героем публикации

В Нижнем Тагиле обычная поездка вместе ребенком на автобусе для местной жительницы Татьяны закончилась неприятным инцидентом: ее не пустили в общественный транспорт из-за коляски двухлетнего сына. Малыш является инвалидом, у него подтвержден ДЦП, поэтому молодой маме приходится возить его в центр города из другого района на занятия по реабилитации, так как больше подобных месте в Нижнем Тагиле нет.

Обычно они добираются на «ПАЗиках», которые курсируют по маршруту № 25, они ходят гораздо чаще, чем современные низкопольные автобусы, однако в этот раз ситуация вышла из-под контроля.

- Водитель отказался открывать заднюю дверь и везти нас, безапелляционно заявив, что с колясками находиться в салоне нельзя, свою позицию он объяснять также не стал. У инцидента есть свидетели, которые просили шофера пойти нам навстречу, но он был непреклонен, - рассказала «КП-Екатеринбург» сама Татьяна.

Также в ситуацией заинтересовалась прокуратура Фото: Алексей БУЛАТОВ

Женщина заявляет, что у нее не было времени разбираться с водителем. Она торопилась на занятия сына, позже им все-таки удалось доехать по нужному маршруту на удобном низкопольном автобусе.

- Почему другие водители нас возят без проблем, а у одного вдруг нельзя стало? Или я чего-то не знаю? Чем мой ребенок хуже других? Он же не виноват, что не может ходить, - в отчаянии спрашивает женщина.

Представители перевозчика уже связались с Татьяной, пообещали провести внутреннюю проверку и наказать водителя. Также в ситуацией заинтересовалась прокуратура.

- Будет дана правовая оценка соблюдению автотранспортным предприятием, занимающимся перевозками граждан в общественном транспорте, требований законодательства о защите прав лиц с ограниченными возможностями здоровья, маломобильных граждан, а также законодательства о защите прав потребителей, - отметили в пресс-службе ведомства.